Ірину Шейк помітили на прогулянці з донькою від Бредлі Купера (фото)

Зірка подіумів продемонструвала стильний осінній образ у темних тонах.

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37-річну модель Ірину Шейк помітили на прогулянці із шестирічною донькою Леєю. Про це пише Daily Mail.

Зіркову родину "зловили" папараці в Нью-Йорку, коли вони вирішували свої справи на початку листопада 2023 року.

Російська супермодель, яка тривалий час мешкає та працює в США, під час виходу обрала чорний шкіряний плащ і чорні вінілові чоботи до стегон.

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"Стає все важче": чому насправді розійшлися Ірина Шейк та Том Бреді

Вона також одягла великий чорний світшот, як сукню, і прикрила свої блакитні очі темними окулярами. Її довге каштанове волосся було розпущене.

Молода мама трималася за руки із шестирічною спадкоємицею, яка була у чорно-рожевій сукні та бордових туфлях Мері Джейн.

Другою рукою модель несла чорну шкіряну сумку, а також шкільний рюкзак Леї.

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Ірина Шейк з донькою

Лея — донька Ірини Шейк та актора Бредлі Купера, 48. Вона народилася навесні 2017, а через два роки її зіркові батьки розірвали свій союз. Втім, вони багато часу проводять разом заради спільної дитини.

Бредлі Купер та Ірина Шейк Фото: irina shayk/instagram

Нагадаємо, Ірина Шейк та футболіст Том Бреді, 46, розійшлися.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Бредлі Купера, який наразі зустрічається з моделлю Джіджі Хадід, 28.