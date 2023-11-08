Ірину Шейк помітили на прогулянці з донькою від Бредлі Купера (фото)
Зірка подіумів продемонструвала стильний осінній образ у темних тонах.
37-річну модель Ірину Шейк помітили на прогулянці із шестирічною донькою Леєю. Про це пише Daily Mail.
Зіркову родину "зловили" папараці в Нью-Йорку, коли вони вирішували свої справи на початку листопада 2023 року.
Російська супермодель, яка тривалий час мешкає та працює в США, під час виходу обрала чорний шкіряний плащ і чорні вінілові чоботи до стегон.Важливо
Вона також одягла великий чорний світшот, як сукню, і прикрила свої блакитні очі темними окулярами. Її довге каштанове волосся було розпущене.
Молода мама трималася за руки із шестирічною спадкоємицею, яка була у чорно-рожевій сукні та бордових туфлях Мері Джейн.
Другою рукою модель несла чорну шкіряну сумку, а також шкільний рюкзак Леї.
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Лея — донька Ірини Шейк та актора Бредлі Купера, 48. Вона народилася навесні 2017, а через два роки її зіркові батьки розірвали свій союз. Втім, вони багато часу проводять разом заради спільної дитини.
Нагадаємо, Ірина Шейк та футболіст Том Бреді, 46, розійшлися.
Також Фокус писав про розвиток особистого життя Бредлі Купера, який наразі зустрічається з моделлю Джіджі Хадід, 28.