Ирина Шейк хочет вернуть роман с футболистом Томом Брэди

Осенью 2023 года стало известно о разрыве пары после нескольких месяцев отношений.

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37-летняя модель Ирина Шейк пытается возобновить романтические отношения с футболистом Томом Брэди, 46. Об этом пишет Radar Online.

Бывшая девушка актера Брэдли Купера начала встречаться со спортивной звездой в начале лета 2023 года, однако осенью стало известно об их разрыве. В недавнем интервью она избегала вопросов о романтической связи с Брэди.

"Ирина пыталась натравить Тома и Брэдли друг на друга — и в результате потеряла их обоих!" — отмечает инсайдер.

В частности, в начале ноября модель заметили, когда она входила в квартиру футболиста.

"Ирина пытается вернуться в жизнь Тома, но время, возможно, вышло", — признается источник издания.

Также стало известно о недовольстве футболиста в том, что он попал в любовный треугольник с моделью и голливудским актером, от которого Шейк воспитывает шестилетнюю дочь Лею.

Важно

Ирина Шейк была замечена в доме Тома Брэди на фоне слухов о возобновлении романа

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Ирина Шейк и Том Брэди

Тем временем 48-летний Купер начал встречаться с 28-летней Джиджи Хадид — супермоделью палестинского происхождения. Пару несколько раз замечали на романтических прогулках.

Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Getty Images

Напомним, Ирина Шейк похвалила Брэдли Купера за то, что он "идеальный отец".

Также Фокус писал о Хэллоуине 2023, который Купер провел с дочерью и бывшей возлюбленной.