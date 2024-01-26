Бредлі Купер підтвердив роман з Джіджі Хадід (фото)

Пару багато разів помічали на побаченнях, проте вперше вони продемонстрували жестом свої стосунки. Зірки вирушили на прогулянку в Лондоні.

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28-річна американська модель Джіджі Хадід і 49-річний актор Бредлі Купер були помічені, коли трималися за руки під час побачення в Лондоні на фоні чуток про їхній роман. Про це пише Page Six.

Зіркова пара нарешті підтвердила свої стосунки під час романтичної прогулянки столицею Великої Британії.

Супермодель палестинського походження була в бежевих штанах з низькою посадкою, темно-коричневому шкіряному бомбері та чорних лоферах. Вона доповнила образ маленькою чорною сумочкою, сонцезахисними окулярами та золотими сережками. Волосся мама однієї дитини зібрала в охайний пучок.

Тим часом Купер одягнувся в двобортне чорне пальто, камуфляжні штани карго, кросівки Nike і чорний шарф. Актор "Маестро" доповнив образ сонцезахисними окулярами та додав колориту синьою картатою шапочкою.

Бредлі Купер та Джіджі Хадід

Уперше про ймовірні стосунки пари заговорили в жовтні 2023 року. Пару неодноразово помічали на прогулянках, проте це перший раз, коли модель та актор трималися за руки.

Джіджі Хадід останній рік приписували роман з Леонардо Ді Капріо. Вона виховує трирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка.

Тим часом Бредлі Купер став батьком доньки Леї від моделі Ірини Шейк.

Джіджі Хадід Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джіджі Хадід показала рідкісні кадри трирічної доньки Хай.

Також Фокус писав про новий етап у стосунках Бредлі Купера та Джіджі Хадід.