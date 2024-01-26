Бредлі Купер підтвердив роман з Джіджі Хадід (фото)
Пару багато разів помічали на побаченнях, проте вперше вони продемонстрували жестом свої стосунки. Зірки вирушили на прогулянку в Лондоні.
28-річна американська модель Джіджі Хадід і 49-річний актор Бредлі Купер були помічені, коли трималися за руки під час побачення в Лондоні на фоні чуток про їхній роман. Про це пише Page Six.
Зіркова пара нарешті підтвердила свої стосунки під час романтичної прогулянки столицею Великої Британії.
Супермодель палестинського походження була в бежевих штанах з низькою посадкою, темно-коричневому шкіряному бомбері та чорних лоферах. Вона доповнила образ маленькою чорною сумочкою, сонцезахисними окулярами та золотими сережками. Волосся мама однієї дитини зібрала в охайний пучок.
Тим часом Купер одягнувся в двобортне чорне пальто, камуфляжні штани карго, кросівки Nike і чорний шарф. Актор "Маестро" доповнив образ сонцезахисними окулярами та додав колориту синьою картатою шапочкою.
Уперше про ймовірні стосунки пари заговорили в жовтні 2023 року. Пару неодноразово помічали на прогулянках, проте це перший раз, коли модель та актор трималися за руки.
Джіджі Хадід останній рік приписували роман з Леонардо Ді Капріо. Вона виховує трирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка.
Тим часом Бредлі Купер став батьком доньки Леї від моделі Ірини Шейк.
Нагадаємо, Джіджі Хадід показала рідкісні кадри трирічної доньки Хай.
Також Фокус писав про новий етап у стосунках Бредлі Купера та Джіджі Хадід.