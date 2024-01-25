Бредлі Купер та Джіджі Хадід помічені на побаченні (фото)

Пара спровокувала чутки про роман у жовтні 2023 року. Інсайдери говорили про серйозність намірів актора.

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49-річного американського актора Бредлі Купера помітили на побаченні з моделлю Джіджі Хадід, 28. Про це пише Page Six.

Через три місяці після того, як вони вперше викликали чутки про свій роман, зірок помітили, коли вони летіли разом із Нью-Йорка.

Актор і модель палестинського походження, судячи з усього, були в гарному настрої, коли вони котили свої валізи через термінал у супроводі охоронця Джіджі.

Зірка подіумів одягла зелену бейсболку, чорну шкіряну куртку, джинси та сонцезахисні окуляри.

Тим часом Купер одягнув чорну куртку і джинси.

Джіджі Хадід та Бредлі Купер

Також актор "Маестро" закрив обличчя Apple Airpods Max і сонцезахисними окулярами.

За останні кілька місяців Купер і Хадід були помічені разом на публіці кілька разів. Вони спровокували чутки про свій роман восени 2023 року. Інсайдери говорять про серйозність намірів актора, проте офіційно пара не коментує свій новий сімейний статус.

Джіджі виховує трирічну доньку від Зейна Маліка, а Бредлі — доньку Лею від Ірини Шейк.

Джіджі Хадід Фото: Instagram @gigihadidaccess

Нагадаємо, Джіджі Хадід та Бредлі Купер швидко переходять до нових етапів стосунків.

Також Фокус писав про побачення Бредлі Купера та Джіджі Хадід, на яке вони прийшли в парних образах.