Новий етап: Бредлі Купер придбав будинок біля Джіджі Хадід

Про роман пари стало відомо восени 2023 року, коли їх кілька разів помітили на побаченнях.

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48-річний голівудський актор Бредлі Купер придбав будинок біля сімейної кінної ферми своєї дівчини Джіджі Хадід, 28, у Пенсильванії. Про це пише Page Six.

У зірки екрану та супермоделі палестинського походження зав’язався роман у жовтні 2023 після того, як, як повідомляється, їх "познайомила" колишня кохана Бредлі Ірина Шейк, 37.

Джерело повідомило виданню, що актор, який сам є уродженцем Пенсильванії, нещодавно придбав будинок в окрузі Бакс. Це неподалік від ферми матері Джіджі Йоланди Хадід вартістю 4 млн доларів у містечку Нью-Хоуп із населенням менше 3000 осіб.

Джіджі Хадід на сімейній фермі

Мама зірки подіумів переїхала сюди у 2017 році. Джіджі провела більшу частину карантину через COVID-19 у цьому мальовничому місці, і, як повідомляється, саме там вона народила свою трирічну доньку Хай від співака Зейна Маліка.

Раніше Йоланда говорила, що ферма – це місце, куди сім’я приїжджає, щоб "знову відчути себе".

Джіджі Хадід з донькою Фото: Instagram/Gigi Hadid

І Джіджі, і Бредлі наразі проживають у Нью-Йорку, і інсайдери розповідають, що їхні стосунки стають "дуже серйозними".

Нагадаємо, Бредлі Купер вийшов на червону доріжку з донькою від Ірини Шейк.

Також Фокус писав про новий фільм Бредлі Купера, що розповідає історію композитора українського походження.