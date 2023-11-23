Бредлі Купер відповів на критику носа свого героя у фільмі "Маестро"

Накладний ніс актора у картині про диригента Леонарда Бернстайна викликав критику у мережі, адже створює "карикатурний образ єврея".

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48-річний американський актор Бредлі Купер зізнався, як відреагував на критику носа свого героя Леонарда Бернстайна в новому фільмі "Маестро". Про це він розповів в інтервʼю CBS.

Голівудський актор сказав, що негативна реакція через його протез у носі не застала його "зненацька" і він підтримує своє рішення наслідувати обличчя відомого диригента Леонарда Бернстайна, чиї батьки були родом з Рівного.

"Правда в тому, що… я робив увесь цей процес з любовʼю, і мені так зрозуміло, звідки я родом", — зазначив Купер.

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"Насправді мій ніс дуже схожий на ніс Ленні. Я подумав: "Можливо, нам не потрібно цього робити", але все залежить від балансу, і, знаєте, мої губи зовсім не схожі на губи Ленні та моє підборіддя".

Купер додав, що його зовнішність "не виглядала правильно [без протеза]".

Актор також пояснив, що молодша версія диригента українсько-єврейського походження у фільмі використовувала більш мінімальні протези, але в міру того, як персонаж старіє, гримерам довелося відобразити зміни.

Бредлі Купер зіграв Леонарда Бернстайна

Бернстайн став одним із найвідоміших диригентів у світі. Син українських емігрантів виступав у Ла Скала разом із Марією Каллас, написав кілька книжок про музику, отримав безліч музичних премій.

Леонард Бернстайн

Нагадаємо, Бредлі Купер поцілувався з чоловіком на знімальному майданчику "Маестро".

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Бредлі Купера.