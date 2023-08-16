Нова роль Бредлі Купера у фільмі про диригента Бернстайна спровокувала скандал

У трейлері байопіка про Леонарда Бернстайна Купер з'явився з накладним носом, який надавав йому карикатурного вигляду.

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48-річний актор Бредлі Купер опинився в центрі скандалу після виходу трейлера фільму "Маестро" про композитора Леонарда Бернстайна. Невдоволення викликав грим актора, зокрема, його накладний ніс, який уже назвали аналогом "блекфейсу". Про це пише Daily Mail.

Уродженець Філадельфії грає роль легендарного музичного диригента у фільмі разом з Кері Малліган, яка зображує свою дружину Фелісію Монтеалегре, а фільм досліджує їхні стосунки.

У соціальних мережах багато користувачів говорили про накладний ніс і зазначили, що це стереотипний і образливий образ єврея. Тим більше, що вигляд Бернстайна радикально відрізняється від того, який був створений для Купера.

Трейлер фільму "Маестро"

"Здається абсолютно непотрібним йти в цьому напрямку, враховуючи надприродну схожість. У справжнього Леонарда Бернстайна не було того смішного носа, який носить Бредлі Купер у "Маестро", — зауважив один із коментаторів.

Леонард Бернстайн

А інший зазначив, що Бредлі Купера і зовсім не потрібно було брати на цю роль, оскільки він не є євреєм.

На цю роль також претендував Джейк Джилленгол, але він програв у битві за права на використання матеріалу Бернстайна проти Купера і його продюсерської команди у фільмі, до якої входять ікони кінематографа Мартін Скорсезе і Стівен Спілберг.

Інший користувач сказав: "Я все ж таки волів би, щоб єврейським акторам хоча б дали можливість пройти прослуховування, перш ніж автоматично обирати когось більш відомого".

І багато користувачів зазначили, що зовнішній вигляд Купера був одночасно образливим і непотрібним для реального процесу оповіді у фільмі.

"Бредлі Купер із накладним носом у ролі Леонарда Бернстайна — це еквівалент Блекфейса. Він має вміти зобразити персонажа через пишність власної гри", — зазначили в коментарях.

Це не вперше, коли виникає конфлікт через те, що у фільмі героя-єврея грає актор не єврейського походження.

У 2018 році обурення викликав вибір Фелісіті Джонс на роль судді Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург.

Фільм "Маестро" з'явиться в кінотеатрах і на Netflix 20 грудня.

Хто такий Леонард Бернстайн

Леонард Бернстайн син емігрантів з українського міста Рівне. Він народився в Нью-Йорку, з ранніх років виявляв інтерес до музики і хотів стати піаністом.

У підсумку він став одним із найвідоміших диригентів у світі. Він виступав у Ла Скала разом із Марією Каллас, написав кілька книжок про музику, отримав безліч музичних премій.

Леонард Бернстайн і Марія Каллас

Нагадаємо, 2019 року було кілька скандалів у світі моди, пов'язаних із расизмом і культурною експропріацією.