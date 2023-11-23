Брэдли Купер ответил на критику носа своего героя в фильме "Маэстро"

Накладной нос актера в картине о дирижере Леонарде Бернстайне вызвал критику в сети, ведь создает "карикатурный образ еврея".

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48-летний американский актер Брэдли Купер признался, как отреагировал на критику носа своего героя Леонарда Бернстайна в новом фильме "Маэстро". Об этом он рассказал в интервью CBS.

Голливудский актер сказал, что негативная реакция из-за его протеза в носу не застала его "врасплох" и он поддерживает свое решение подражать лицу известного дирижера Леонарда Бернстайна, чьи родители были родом из Ровно.

"Правда в том, что... я делал весь этот процесс с любовью, и мне так понятно, откуда я родом", — отметил Купер.

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Новая роль Брэдли Купера в фильме о дирижере Бернстайне спровоцировала скандал

"На самом деле мой нос очень похож на нос Ленни. Я подумал: "Возможно, нам не нужно этого делать", но все зависит от баланса, и, знаете, мои губы совсем не похожи на губы Ленни и мой подбородок".

Купер добавил, что его внешность "не выглядела правильно [без протеза]".

Актер также объяснил, что младшая версия дирижера украинско-еврейского происхождения в фильме использовала более минимальные протезы, но по мере того, как персонаж стареет, гримерам пришлось отразить изменения.

Брэдли Купер сыграл Леонарда Бернстайна

Бернстайн стал одним из самых известных дирижеров в мире. Сын украинских эмигрантов выступал в Ла Скала вместе с Марией Каллас, написал несколько книг о музыке, получил множество музыкальных премий.

Леонард Бернстайн

Напомним, Брэдли Купер поцеловался с мужчиной на съемочной площадке "Маэстро".

Также Фокус писал о развитии личной жизни Брэдли Купера.