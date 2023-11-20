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Стиль жизни

Джиджи Хадид кардинально изменила стиль Брэдли Купера (фото)

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Фото: Getty Images | Брэдли Купер

Ранее актера часто замечали только в темных аутфитах.

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28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид кардинально изменила стиль Брэдли Купера, 48. Об этом пишет Daily Mail.

Голливудского актера накануне заметили, как он гулял по Нью-Йорку и выглядел довольно ярко. Купер надел зеленый бомбер от J. Lindberg и Golden Bear.

Под ним был кашемировый свитер в зеленую, синюю и черную полоску из актуальной коллекции бренда его девушки Guest in Residence.

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Брэдли Купер Fullscreen
Брэдли Купер
Фото: Getty Images

Отец одного ребенка дополнил ноябрьский образ камуфляжными штанами карго, светлой шапкой и кроссовками Nike. Он также носил очки в коричневой оправе.

К примеру, ранее 48-летний американский актер практически всегда появлялся на публике в однотонных темных образах.

Брэдли Купер с дочерью Леей Fullscreen
Брэдли Купер с дочерью Леей
Фото: Getty Images

С моделью палестинского происхождения Купера связывают с начала октября 2023 года. Их несколько раз заметили на свиданиях, однако официально пара не комментирует домыслы в сети.

Джиджи Хадид Fullscreen
Джиджи Хадид
Фото: guestinresidence

Актер воспитывает шестилетнюю дочь от модели Ирины Шейк, а Джиджи — трехлетнюю наследницу Хай от певца Зейна Малика.

Напомним, Ирина Шейк рассказала, какой из Брэдли Купера на самом деле отец.

Также Фокус писал об одном из свиданий Джиджи Хадид и Брэдли Купера.