Джиджи Хадид кардинально изменила стиль Брэдли Купера (фото)
Ранее актера часто замечали только в темных аутфитах.
28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид кардинально изменила стиль Брэдли Купера, 48. Об этом пишет Daily Mail.
Голливудского актера накануне заметили, как он гулял по Нью-Йорку и выглядел довольно ярко. Купер надел зеленый бомбер от J. Lindberg и Golden Bear.
Под ним был кашемировый свитер в зеленую, синюю и черную полоску из актуальной коллекции бренда его девушки Guest in Residence.
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Отец одного ребенка дополнил ноябрьский образ камуфляжными штанами карго, светлой шапкой и кроссовками Nike. Он также носил очки в коричневой оправе.
К примеру, ранее 48-летний американский актер практически всегда появлялся на публике в однотонных темных образах.
С моделью палестинского происхождения Купера связывают с начала октября 2023 года. Их несколько раз заметили на свиданиях, однако официально пара не комментирует домыслы в сети.
Актер воспитывает шестилетнюю дочь от модели Ирины Шейк, а Джиджи — трехлетнюю наследницу Хай от певца Зейна Малика.
Напомним, Ирина Шейк рассказала, какой из Брэдли Купера на самом деле отец.
Также Фокус писал об одном из свиданий Джиджи Хадид и Брэдли Купера.