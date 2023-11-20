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Стиль життя

Джіджі Хадід кардинально змінила стиль Бредлі Купера (фото)

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Фото: Getty Images | Бредлі Купер

Раніше актора часто помічали лише в темних аутфітах.

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28-річна американська супермодель Джіджі Хадід кардинально змінила стиль Бредлі Купера, 48. Про це пише Daily Mail.

Голівудського актора напередодні помітили, як він гуляв Нью-Йорком і виглядав доволі яскраво. Купер одягнув зелений бомбер від J. Lindberg і Golden Bear.

Під ним був кашеміровий светр у зелену, синю та чорну смужку з актуальної колекції бренду його дівчини Guest in Residence.

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Бредлі Купер Fullscreen
Бредлі Купер
Фото: Getty Images

Батько однієї дитини доповнив листопадовий образ камуфляжними штанами карго, світлою шапкою та кросівками Nike. Він також носив окуляри в коричневій оправі.

До прикладу, раніше 48-річний американський актор практично завжди зʼявлявся на публіці в однотонних темних образах.

Бредлі Купер з донькою Леєю Fullscreen
Бредлі Купер з донькою Леєю
Фото: Getty Images

З моделлю палестинського походження Купера повʼязують з початку жовтня 2023 року. Їх кілька разів помітили на побаченнях, проте офіційно пара не коментує домислів у мережі.

Джіджі Хадід Fullscreen
Джіджі Хадід
Фото: guestinresidence

Актор виховує шестирічну доньку від моделі Ірини Шейк, а Джіджі — трирічну спадкоємицю Хай від співака Зейна Маліка.

Нагадаємо, Ірина Шейк розповіла, який з Бредлі Купера насравді батько.

Також Фокус писав про одне з побачень Джіджі Хадід та Бредлі Купера.