Не чувствовал связи: Брэдли Купер дал редкий комментарий о дочери Лее

Лея — первый и пока единственный ребенок голливудского актера. Она родилась в 2017 году в союзе Брэдли Купера и Ирины Шейк.

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Американский актер Брэдли Купер признался, что ему было трудно почувствовать связь со своей дочерью от модели Ирины Шейк, Леей, когда она родилась. Исполнитель главной роли в фильме "Маэстро" появился накануне в подкасте Декса Шепарда Armchair Expert.

Актер отметил, что первые несколько месяцев жизни первенца не понимал, когда другие родители говорили: "Я бы умер через секунду за своего ребенка".

"Первые восемь месяцев — я даже не знаю, действительно ли я люблю этого ребенка", — признался бывший бойфренд Ирины Шейк.

Брэдли Купер с дочерью Фото: Getty Images

"Это мой опыт", — продолжил Купер.

Актер признался, что не был уверен лишь несколько месяцев ее жизни.

"А потом вдруг вопрос не возникает", — добавил он.

Голливудский актер признался, что с тех пор он пытался стать лучшим человеком, чтобы "причинить наименьший вред, который [он] мог бы нанести [его] дочери".

"Я не уверен, что выжил бы, если бы не был отцом... Ваша ДНК подскажет вам, что есть что-то важнее вас", — сказал он.

Лея родилась в марте 2017 года в союзе Брэдли Купера и модели Ирины Шейк. В 2019 году они разошлись на фоне слухов о романе актера с Леди Гагой.

Впоследствии ходили слухи о примирении пары, однако они проводили вместе время только ради общего ребенка. Дочь Брэдли Купера уже даже снялась в кино, исполнив короткую роль в фильме "Маэстро".

Брэдли Купер с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, сейчас же Брэдли Купер встречается с другой моделью — Джиджи Хадид.

Также Фокус писал о страхе Брэдли Купера перед съемками в сериале "Секс в большом городе".