Джиджи Хадид и Брэдли Купер хотят познакомить своих дочерей: реакция Ирины Шейк

От предыдущих отношений у Джиджи Хадид подрастает дочь Хай, а у Брэдли Купера – Лея. Теперь пара всерьез задумалась о создании собственной семьи.

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49-летний американский актер Брэдли Купер готов перейти к новому этапу в отношениях с моделью Джиджи Хадид, 28. Об этом пишет Life and Style.

После пяти месяцев романа звезда фильма "Маэстро" и модель палестинского происхождения готовы сделать следующий шаг. Речь идет о знакомстве с дочерьми.

"Дети для них на первом месте, и они очень ждут, смогут ли они успешно объединить свои семьи, планируя общее будущее", — признается источник, близкий к паре.

Джиджи и Брэдли ведут серьезные дискуссии, как сделать это знакомство максимально легким, ведь дети в столь юном возрасте быстро привязываются к людям.

Дочери Купера от модели Ирины Шейк Леи в скором времени будет семь лет, а наследнице Джиджи от певца Зейна Малика Хай всего три года.

Брэдли Купер с дочерью Фото: Getty Images

Ирина Шейк, как сообщается, дала свое благословение на знакомство.

"Она знакома с Джиджи годами", — отмечает инсайдер.

Впрочем, Зейн Малик не в восторге от такого поворота событий, ведь считает, что Хай таким образом "запутается". Несмотря на это, Джиджи будет делать так, как предпочитает сама.

Джиджи Хадид с дочерью Фото: Instagram/Gigi Hadid

Ранее сообщалось, что Джиджи и Брэдли официально дебютируют на публике во время церемонии "Оскар", однако этого не произошло, актер традиционно пришел на красную дорожку со своей мамой.

О новом романе Купера и Хадид стало известно осенью 2023 года. После этого их много раз замечали на свиданиях, однако официально знаменитости не комментируют свою личную жизнь.

Напомним, Брэдли Купер вышел на красную дорожку "Оскар-2024" с мамой.

Также Фокус писал о свидании Брэдли Купера и Джиджи Хадид.