Хайди Клум в ярком платье с откровенным декольте появилась в Каннах

Знаменитость часто выбирает смелые образы как для публичных мероприятий, так и для личных фото.

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Немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум вышла на красную дорожку в Каннах в платье с очень пикантным вырезом. 49-летнюю звезду сфотографировали на премьере фильма "La Passion de Dodin Bouffant". Об этом пишет PageSix.

Клум выглядела так, словно собиралась взлететь, ведь на ее платье Zuhair Murad с откровенным вырезом, была накидка, которая напоминала крылья. Она подбрасывала ее в воздух, позируя фотографам. У платья также был высокий разрез до бедра. Наряду с сексуальным декольте, дизайнерский образ включал массивные камни на плечах и драпировку по всему телу.

Ведущая шоу "Топ-модель по-немецки" дополнила яркий ансамбль парой прозрачных сандалий и несколькими сверкающими кольцами. Она также сделала минималистичный макияж.

Ее ослепительное платье не удивило поклонников модели, поскольку Клум часто придерживается философии "меньше значит больше" на красных дорожках и в своих личных публикациях в Instagram.

Будь то мини-платье с перьями и вырезами, которое она носила на "Золотом глобусе" 2023 года, или пасхальное фото топлесс, которое она опубликовала в этом году. Хайди Клум не боится показывать фигуру и оголяться.

Также Фокус писал об обвинениях Хайди Клум в монетизации материнствапосле откровенной съемки с дочерью.