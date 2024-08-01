Netflix представив тизер-трейлер другого сезону "Гри в кальмара": названо дату прем'єри

У новому сезоні глядачі побачать ще більше гравців і ще більше екшену. Творці шоу пообіцяли, що і третій сезон не змусить себе чекати.

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Netflix представив тизер-трейлер другого сезону південнокорейського серіалу в жанрах виживання, пригодницького бойовика, трилера та драми "Гра в кальмара", перша частина якого побила всі мислимі рекорди переглядів, повідомляє Forbes.

Ролик не розкриває хоч якихось деталей сюжету, але показує більше бідних нещасних душ в одній зі смертельних, диявольських ігор, які роблять шоу таким жахливим і захопливим.

"Справжня гра починається", — йдеться у відео.

"За три роки після перемоги в Squid Game Гравець 456, як і раніше, сповнений рішучості знайти людей, що стоять за грою, і покласти край їхньому порочному виду спорту. Використовуючи ці статки для фінансування своїх пошуків, Гі Хун починає з найочевиднішого місця: шукає людину в крутому костюмі, яка грає в ddakji в метро. Але коли його зусилля нарешті приносять результати, шлях до знищення організації виявляється смертоноснішим, ніж він собі уявляв: щоб закінчити гру, йому потрібно знову в неї увійти", — свідчить опис.

Сон Гі Хун, який присягнувся помститися наприкінці першого сезону, повертається та знову долучається до гри. Фронтмен цього разу теж не здається легким супротивником. Жорстоке зіткнення між їхніми двома світами продовжиться у фіналі серіалу в третьому сезоні, який буде представлений наступного року.

Хван Дон Гьок, сценарист і режисер серіалу, вже висловився з нагоди виходу тизера.

"Я схвильований тим, що насіння, яке було посаджено для створення нової "Гри в кальмара" проросте і принесе плоди до кінця цієї історії. Ми зробимо все можливе, щоб подарувати вам ще одну захопливу пригоду. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекаєте того, що буде далі. Спасибі вам, завжди і до швидкої зустрічі всім", — заявив він.

Прем'єра другого сезону запланована на 26 грудня.

Раніше Фокус писав, що учасниця реаліті-шоу "Гра в кальмара" назвала суми, які отримують вибулі.