Netflix представил тизер-трейлер второго сезона "Игры в кальмара": названа дата премьеры

В новом сезоне зрители увидят еще больше игроков и еще больше экшена. Создатели шоу пообещали, что и третий сезон не заставит себя ждать.

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Netflix представил тизер-трейлер второго сезона южнокорейского сериала в жанрах выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы "Игра в кальмара", первая часть которого побила все мыслимые рекорды просмотров, сообщает Forbes.

Ролик не раскрывает хоть каких-то деталей сюжета, но показывает больше бедных несчастных душ в одной из смертельных, дьявольских игр, которые делают шоу таким ужасающим и увлекательным.

"Настоящая игра начинается", — говорится в видео.

"Спустя три года после победы в Squid Game Игрок 456 по-прежнему полон решимости найти людей, стоящих за игрой, и положить конец их порочному виду спорта. Используя это состояние для финансирования своих поисков, Ки Хун начинает с самого очевидного места: ищет человека в крутом костюме, играющего в ddakji в метро. Но когда его усилия наконец приносят результаты, путь к уничтожению организации оказывается более смертоносным, чем он себе представлял: чтобы закончить игру, ему нужно снова в нее войти", – гласит описание.

Сон Ки Хун, поклявшийся отомстить в конце первого сезона, возвращается и снова присоединяется к игре. Фронтмен на этот раз тоже не кажется легким противником. Жестокое столкновение между их двумя мирами продолжится в финале сериала в третьем сезоне, который будет представлен в следующем году.

Хван Дон Хьок, сценарист и режиссер сериала, уже высказался по случаю выхода тизера.

"Я взволнован тем, что семя, которое было посажено для создания новой "Игры в кальмара" прорастет и принесет плоды к концу этой истории. Мы сделаем все возможное, чтобы подарить вам еще одно захватывающее приключение. Надеюсь, вы с нетерпением ждете того, что будет дальше. Спасибо вам, всегда и до скорой встречи всем", – заявил он.

Премьера второго сезона запланирована на 26 декабря.

Ранее Фокус писал, что участница реалити-шоу "Игра в кальмара" назвала суммы, которые получают выбывшие.