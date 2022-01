На вулиці Таїланду виїхали закривавлені автобуси із зомбі (фото, відео)

На думку багатьох користувачів, подібна реклама неприпустима, оскільки може спричинити стрес у вразливих і дітей, які не сприймають насильство як акторську гру.

Таїландський підрозділ стримінгового сервісу Netflix оригінально прорекламував нову південнокорейську дораму про зомбі-апокаліпсис у Таїланді під назвою All of Us Are Dead ("Всі ми мертві"), пише портал allkpop.

Наземна реклама була фальшивими закривавленими шкільними автобусами, що курсували вулицями країни, зі світлодіодними екранами замість вікон, що показують підлітків, які застрягли всередині. Транспортні засоби покриті логотипами Netflix, закривавленими відбитками долонь і подряпинами. Збоку здається, що ходячі мерці увірвалися в салон, а підлітки відчайдушно намагаються від них врятуватися: стукають по склу, кричать і всіляко намагаються домогтися допомоги від людей зовні.

[ + – ] Герої серіалу оживають в автобусі завдяки світлодіодним екранам замість вікон.

Незважаючи на таку креативність, реклама мало того, що налякала жителів міст, але й зазнала критики за жорстокість і за те, що автобус випустили на вулиці без попередження.

Корейські користувачі мережі підхопили theqoo і обговорили, наскільки жахливим вийшла витівка Netflix. Їхню думку розділили користувачі по всьому світу, адже таке промо могли не зрозуміти вразливі люди та діти, нездатні сприйняти насильство як гру. Крім того, вони були впевнені, що навіть водії, побачивши подібний автобус поруч, могли злякатися та спровокувати ДТП.

"Вау, це по-новому та весело, але якби я побачив це, коли був дитиною, я б дуже злякався", "Я несприйнятливий до страху, так що це було б весело, але, судячи з коментарів, це може бути небезпечно. Ви можете бути здивовані, якщо під час керування не утримайте кермо", "Я думаю, що під час керування це було б дуже небезпечно". "Я думаю, було б чудово побачити щось подібне на вулиці, але невже немає уваги ні до немовлят, ні до слабких?" — пишуть у коментарях.

[ + – ] Автобус має по-справжньому жахливий вигляд

Однак були й люди, які похвалили ідею. Реклама змусила їх із нетерпінням чекати на All of Us Are Dead ще більше.

"Ми всі мертві" – найочікуваніша південнокорейська дорама про зомбі. 8-серійний серіал від Netflix, заснований на однойменному вебтуні (південнокорейський цифровий комікс), розповідає про середню школу, яка стала епіцентром спалаху зомбі-вірусу. Вірус поширився після того, як одну з учениць вкусив лабораторний щур. Діти, замкнені в школі, мають пробиватися, щоби вижити під час зомбі-апокаліпсису. Деякі критики стверджують, що ця дорама перевершить популярність "Гри в кальмара".

[ + – ] Серіал "Ми всі мертві" виходить у прокат 28 січня

Прем'єру серіалу заплановано на 28 січня 2022 року.