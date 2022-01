На улицы Таиланда выехали окровавленные автобусы с зомби (фото, видео)

По мнению многих пользователей, подобная реклама недопустима, поскольку может вызвать стресс у слабонервных и детей, не воспринимающих насилие как актерскую игру

Таиландское подразделение стримингового сервиса Netflix оригинально прорекламировало новую южнокорейскую дораму о зомби-апокалипсисе в Таиланде под названием All of Us Are Dead ("Все мы мертвы"), пишет портал allkpop.

Наземная реклама представляла собой фальшивые окровавленные школьные автобусы, курсирующие по улицам страны, со светодиодными экранами вместо окон, показывающими подростков, застрявших внутри. Транспортные средства покрыты логотипами Netflix, окровавленными отпечатками ладоней и царапинами. Со стороны кажется, что ходячие мертвецы ворвались в салон, а подростки отчаянно пытаются от них спастись: стучат по стеклам, кричат и всячески пытаются добиться помощи от людей снаружи.

Несмотря на такую креативность, реклама мало того, что напугала жителей городов, но и подверглась критике за жестокость и за то, что автобус выпустили на улицы без предупреждения.

Корейские пользователи сети подхватили theqoo и обсудили, насколько устрашающим получилась затея Netflix. Их мнение разделили пользователи по всему миру, ведь такое промо могли не понять слабонервные и дети, неспособные воспринять насилие как игру. Кроме того, они были уверены, что даже водители, увидев подобный автобус рядом, могли испугаться и спровоцировать ДТП.

"Вау, это ново и весело, но если бы я увидел это, когда был ребенком, я бы очень испугался", "Я невосприимчив к страху, так что это было весело, но, судя по комментариям, это может быть опасно. Вы можете быть удивлены, если во время вождения не удержите руль", "Я думаю, что во время вождения это было бы очень опасно". "Я думаю, было бы здорово увидеть что-то подобное на улице, но неужели нет внимания ни к младенцам, ни к слабым?", – пишут в комментариях.

Однако были и люди, которые похвалили идею. Реклама заставила их с нетерпением ждать All of Us Are Dead еще больше.

"Мы все мертвы" – самая ожидаемая южнокорейская дорама о зомби. 8-серийный сериал от Netflix, основанный на одноименном вебтуне (южнокорейский цифровой комикс), рассказывает о средней школе, которая стала эпицентром вспышки зомби-вируса. Вирус распространился после того, как одну из учениц укусила лабораторная крыса. Дети, запертые в школе, должны пробиваться, чтобы выжить во время зомби-апокалипсиса. Некоторые критики утверждают, что эта дорама превзойдет популярность "Игры в кальмара".

Премьера сериала запланирована на 28 января 2022 года.