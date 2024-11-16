Netflix случайно показал голый зад Майка Тайсона: как отреагировали зрители шоу (видео)

Сервис Netflix засветил ягодицы Майка Тайсона во время интервью в раздевалке, назвав его "дерзким".

Поклонники бокса были застигнуты врасплох, когда камеры показали обнаженный зад Майка Тайсона перед его боем с Джейком Полом. Стриминговый сервис Netflix опубликовал этот момент, констатировав, что интервью получилось очень "дерзким".

Перед поединком с Джейком Полом сын Тайсона Амир брал интервью у отца в раздевалке. Однако, когда интервью закончилось, Тайсон повернулся спиной и зрители увидели голые ягодицы спортсмена. Спустя пару секунд камера поднялась к торсу спортсмена, который невозмутимо шел готовиться к бою.

Зрители отреагировали на конфуз мемами.

Причем некоторые шедевры народного творчества, там, где отчетливо видны ягодицы спортсмена, социальная сеть Twitter/Х посчитала контентом для взрослых.

Кроме того, прямая трансляция Netflix во время боя для многих зрителей местами была прерывистой и они ощущали проблемы с буферизацией.

"Конечно, в тот единственный раз, когда буферизация не работает, мы видим задницу Майка Тайсона", — пошутил зритель.

Напомним, брат Джейка Пола считал, что Майк Тайсон совершил огромную ошибку, дав пощечину своему сопернику.

Фокус писал, чем владеет, с кем встречается и сколько зарабатывает интернет-блогер Джей Пол, который всего пять лет назад решил переквалифицироваться в боксеры.