Netflix випадково показав голий зад Майка Тайсона: як відреагували глядачі шоу (відео)

Сервіс Netflix засвітив сідниці Майка Тайсона під час інтерв'ю в роздягальні, назвавши його "зухвалим".

Шанувальники боксу були захоплені зненацька, коли камери показали оголений зад Майка Тайсона перед його боєм із Джейком Полом. Стримінговий сервіс Netflix опублікував цей момент, констатувавши, що інтерв'ю вийшло дуже "зухвалим".

Перед поєдинком із Джейком Полом син Тайсона Амір брав інтерв'ю у батька в роздягальні. Однак, коли інтерв'ю закінчилося, Тайсон повернувся спиною і глядачі побачили голі сідниці спортсмена. Через кілька секунд камера піднялася до торсу спортсмена, який незворушно йшов готуватися до бою.

Глядачі відреагували на конфуз мемами.

Причому деякі шедеври народної творчості, там, де чітко видно сідниці спортсмена, соціальна мережа Twitter/Х визнала контентом для дорослих.

Крім того, пряма трансляція Netflix під час бою для багатьох глядачів місцями була переривчастою і вони відчували проблеми з буферизацією.

"Звичайно, того єдиного разу, коли буферизація не працює, ми бачимо дупу Майка Тайсона", — пожартував глядач.

Нагадаємо, брат Джейка Пола вважав, що Майк Тайсон зробив величезну помилку, давши ляпаса своєму супернику.

Фокус писав, чим володіє, з ким зустрічається і скільки заробляє інтернет-блогер Джей Пол, який лише п'ять років тому вирішив перекваліфікуватися в боксери.