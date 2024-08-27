Автомобили-зомби: какие модели 90-х и 2000-х покупают новыми в 2024 году (фото)

На складах автодилеров иногда хранятся настоящие сокровища — редкие модели. В 2024 году первых владельцев нашли автомобили, выпущенные в 2000-х и даже 90-х годах.

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Нередко автомобильные дилеры распродают автомобили прошлых лет выпуска, которые стоят на складах. Обычно этим машинам 1-2 года, однако иногда реализуют более старые модели, которые уже давно не выпускают. Их называют автомобилями-зомби и о них рассказало издание Automotive News Europe.

Jaguar XJS не делают с 1996 года Фото: Wikipedia

Эксперты собрали данные о продажах новых авто в Европе за первую половину 2024 года и обнаружили интересные факты. За этот период были куплены новыми модели 2000-х и даже 90-х годов.

Aston Martin DB7

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Очевидно, эти машины годами пылились на складах, а теперь их уже купили в коллекцию как классику и капсулы времени. Абсолютным рекордсменом стал Rolls-Royce Corniche, который не выпускается с 1995 года. Интересно, что именно такой кабриолет экспонируется в киевском музее ретроавто "Колеса истории".

BMW Z8 Фото: BMW

Кроме того, продали два Jaguar XJS (прекратили выпуск в 1996 году), по одному Honda Prelude (2001), BMW Z3 (2002) и Z8 (2003). Впервые владельцев нашли сразу три Fiat Barchetta, хотя модель не производится с 2005 года.

Fiat Multipla Фото: Wikipedia

Среди авто-зомби есть как недешевые спортивные модели вроде Ferrari F430 и 550, Aston Martin DB7, Mercedes SLK или Nissan 350Z, так и относительно недорогие машины — Alfa Romeo 147, Fiat Multipla, Ford Ka и Volvo V50. К сожалению, информация о владельцах этих авто недоступна, ведь это персональные данные.

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