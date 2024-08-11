Раритет за $125 000: в США обнаружена культовая 25-летняя Honda в новом состоянии (фото)

Кабриолет Honda S2000 — знаменитая спортивная модель, стоимость которой в последнее время существенно возросла. Авто оснащено высокооборотной 250-сильной четверкой.

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В США нашли идеально сохранившийся кабриолет Honda S2000 1999 года. Знаменитый спортивный автомобиль проехал всего 1200 км. Об этом рассказывает сайт Carscoops.

Спорткар оценили в 125 000 долларов Фото: carscoops.com

Этот спорткар Honda S2000 выпустили для внутреннего японского рынка, поэтому руль у него справа. Автомобиль впоследствии попал в американский штат Коннектикут.

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Honda S2000 очень мало эксплуатировали и хранили в гараже. Спорткар прекрасно сохранился: его кузов, салон и силовой агрегат — почти как новые. Это настоящая капсула времени.

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: carscoops.com

Сейчас этот кабриолет Honda S2000 планируют продать за 125 000 долларов. Хотя это была недорогая модель, сейчас ее цены подскочили и идеально сохранившиеся экземпляры могут стоить и 200 000 долларов.

Honda S2000 оснащена высокооборотной 250-сильной четверкой Фото: carscoops.com

Японская версия Honda S2000 несколько мощнее глобальной. Высокооборотная 2,0-литровая четверка развивает 250 л. с. при 8300 об/мин. С 6-ступенчатой механической КПП авто массой 1260 кг способно разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и развить 240 км/ч.

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