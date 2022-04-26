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Honda S2000 с пробегом под 200 км продали за $200 000 (фото)

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Фото: Bring a Trailer | Все 699 экземпляров Honda S2000 Club Racer произведены в последний год выпуска модели

Для американского рынка было выпущено около 700 экземпляров Honda S2000 Club Racer. Одну из них и продали за рекордную сумму.

Недавно Фокус рассказывал про старую 14-летнюю Honda S2000, которую выставили на продажу по цене нового Гелендвагена. Но если за ту модель 2008 года просили 149 995 долларов, то эта "капсула времени" ушла с молотка на аукционе Bring a Trailer за 200 000 долларов.

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Настоящий спортивный родстер 2009 года выпуска пребывает в состоянии нового авто
Фото: Bring a Trailer

Такая высокая цена Honda S2000 обусловлена несколькими факторами. Родстер практически все время простоял в гараже и на его одометре менее 200 км пробега. За все это время у авто был единственный владелец — американский гонщик Грэм Роберт Рахал. Желто-черный спортивный автомобиль выпущен в редкой модификации Club Racer (CR).

Honda S2000 Club Racer, Honda S2000 Club Racer внешность, Honda S2000 Club Racer экстерьер, Honda S2000 Club Racer купить
Стандартные 17-дюймовые легкосплавные диски с пятью спицами обуты в шины Bridgestone Potenza RE070 размером 215/45 спереди и 255/40 сзади
Фото: Bring a Trailer

Автомобиль окрашен в цвет Rio Yellow Pearl и имеет характерный для CR особенности, улучшающие аэродинамику и управляемость: измененный передний спойлер, заднее антикрыло, дополнительные распорки, съемную черную жесткую крышу вместо стандартного мягкого верха, более жесткую подвеску и острое рулевое управление.

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Данный родстер окрашен в желто-черный цвет. В аналогичной гамме выполнен и салон
Фото: Bring a Trailer
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Уникальная сохранность родстера обусловлена его малым пробегом
Фото: Bring a Trailer

В салоне Honda S2000 Club Racer установлены сиденья CR, обитые черной алькантарой с желтыми вставками и строчкой, которая также присутствует на рулевом колесе, чехле переключения передач и дверных панелях.

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Список оснащения этой Honda S2000 Club Racer включает: кондиционер, круиз-контроль, стереосистему, безключевой запуск двигателя кнопкой, ксеноновые фары, черную окантовку ветрового стекла, дуги безопасности и выхлопные патрубки с овальными наконечниками.

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Двигатель F22C1 оборудован фирменной хондовской системой изменения фаз газораспределения VTEC
Фото: Bring a Trailer

За счет применения облегченных материалов лимитированный родстер имеет на 41 кг меньший вес. А под его капотом установлен атмосферный 4-цилиндровый мотор объемом 2,2 литра мощностью 237 л. с., который работает в паре 6-скоростной механической коробкой передач.

Ранее Фокус рассказывал, что на продажу выставили сразу два классических японских купе из 70-х: за пару Datsun 200SX просят всего 800 долларов.