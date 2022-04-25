По $400 за штуку: два Datsun 200SX продают через Facebook

Несмотря на их состояние, пару этих классических японских авто можно отреставрировать или превратить в дрифт-кары в стиле Toyota AE86.

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Оба Datsun 200SX выставлены на продажу во Фредериксбурге, штат Вирджиния, через торговую площадку Facebook. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Datsun 200SX является аналогом популярного Nissan Silvia – одного из желанных японских классических авто, любимого энтузиастами дрифта и поклонниками спортивных автомобилей.

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Второе поколение купе появилось в 1975 году. Именно к нему и относятся продаваемые экземпляры. И оно предлагают прекрасную возможность стать обладателем классических японских автомобилей 1970-х годов.

Под капотом этих Datsun 200SX расположен 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с верхним расположением распредвала. Мощность мотора по сегодняшним меркам не впечатляет – всего около 90 л. с., но для столь легкого авто ее достаточно.

[ + – ] Как минимум один автомобиль оснащен автоматической трансмиссией Фото: carscoops.com [ + – ] Синие крыло и капот указывают на то, что авто уже пытались ремонтировать Фото: carscoops.com [ + – ] Время не пощадило авто, возраст которых перевалил за 40 лет Фото: carscoops.com [ + – ] Купе являются аналогами популярного Nissan Silvia Фото: carscoops.com

Впрочем, значительно улучшить характеристики двигателя можно при помощи турбонаддува. Или вообще заменить силовой агрегат на современный. Сама конструкция Datsun 200SX служит прекрасной базой для различных проектов.

Ведь автомобиль создан по классической схеме с передним расположением двигателя и задним приводом.

[ + – ] Классические колесные диски Enkei 92 тоже являются неотъемлемой частью автоэпохи 70-х Фото: carscoops.com

Впрочем, вполне возможно, что найдутся энтузиасты, которые захотят отреставрировать оба купе или сделать из двух авто одну. Ведь подобных раритетов остается все меньше. Да и сама легендарная марка Datsun уходит в историю.

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