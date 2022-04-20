На продажу выставили уникальный универсал Mercedes-Benz 1992 года (фото)

В Украине Mercedes-Benz в 124-м кузове очень любим. Да и во всем мире эта модель Мерседеса очень популярна. Но именно таких E36 AMG выпущено всего 171 штука!

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Объявление о продаже уникального классического универсала Mercedes-Benz E36 AMG появилось на сайте кампании Cheshire Motor Car Sales в Великобритании. За 30-летний универсал просят 25 000 фунтов стерлингов (32 510 долларов США).

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[ + – ] Тюнинг экстерьера от AMG для 124-го Мерседеса включает фирменный обвес, колесные диски, заниженную подвеску Фото: Cheshire Motor Car Sales

Компания AMG выпустила не так уж и много модификаций популярного "сто двадцать четвертого" Mercedes-Benz Е-Класса. В объявлении указано, что данное авто 1992 года выпуска – один из 171 выпущенного экземпляра E36 AMG в кузове универсал.

Внешний тюнинг Mercedes-Benz от AMG включает:

фирменные бамперы

расширенные колесные арки

сборные 5-спицевые колесные диски

сильно заниженную подвеску

Кузов авто окрашен в уникальный цвет Brilliant Bornit Metallic.

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А вот интерьер этого Mercedes-Benz E36 AMG 2992 года отличается роскошью и практичность.

[ + – ] Интерьер спортивной версии Mercedes-Benz Е-Класса выглядит скорее практичным, чем спортивным Фото: Cheshire Motor Car Sales [ + – ] Удобные сиденья в салоне имеют черную кожаную оббивку Фото: Cheshire Motor Car Sales

Черные кожаные сиденья соседствуют со светлой обивкой потолка и большим количеством деревянной декоративной отделки. Оснащение включает люк в крыше и подогрев передних сидений.

[ + – ] Даже сегодня можно купить универсал Mercedes-Benz 1992 года в отличном состоянии Фото: Cheshire Motor Car Sales

Под капотом Mercedes-Benz E36 AMG расположен 3.6-литровая рядная атмосферная "шестерка" мощностью 272 л.с. На момент продажи автомобиль проехал 88 000 миль (141 622 км).

[ + – ] Такая заниженная подвеска на этом универсале Mercedes-Benz установленна компанией AMG Фото: Cheshire Motor Car Sales

Ранее Фокус рассказывал о сразу двух "капсулах времени", выставленных на продажу новыми в одном автосалоне – это культовые американские спорткары Chevrolet Corvette ZR1 1990 и 1994 г.г. В них даже сохранили полиэтиленовые чехлы в салоне на сиденьях и руле.