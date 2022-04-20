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На продаж виставили унікальний універсал Mercedes-Benz 1992 року (фото)

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Фото: Cheshire Motor Car Sales | Кузов універсала Mercedes-Benz забарвлений в унікальний колір Brilliant Bornit Metallic

В Україні Mercedes-Benz у 124 кузові дуже люблять. Та й у всьому світі ця модель Mercedes дуже популярна. Але саме таких E36 AMG випущено лише 171 штука!

Оголошення про продаж унікального класичного універсалу Mercedes-Benz E36 AMG з'явилося на сайті компанії Cheshire Motor Car Sales у Великій Британії. За 30-річний універсал просять 25 000 фунтів стерлінгів (32 510 доларів США).

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Тюнінг екстер'єру від AMG для 124-го Мерседеса враховує фірмове обважування, колісні диски, занижену підвіску
Фото: Cheshire Motor Car Sales

Компанія AMG випустила не так і багато модифікацій популярного "сто двадцять четвертого" Mercedes-Benz Е-Класу. В оголошенні зазначено, що це авто 1992 випуску — один зі 171 випущених екземплярів E36 AMG у кузові універсал.

Зовнішній тюнінг Mercedes-Benz від AMG враховує:

  • фірмові бампери;
  • розширені колісні арки;
  • збірні 5-спицеві колісні диски;
  • сильно занижену підвіску;

Кузов авто забарвлений в унікальний колір Brilliant Bornit Metallic.

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А ось інтер'єр цього Mercedes-Benz E36 AMG 2992 відрізняється розкішшю і практичністю.

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Інтер'єр спортивної версії Mercedes-Benz Е-Класу виглядає радше практичним, ніж спортивним
Фото: Cheshire Motor Car Sales
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Зручні сидіння в салоні мають чорну шкіряну оббивку
Фото: Cheshire Motor Car Sales

Чорні шкіряні сидіння сусідять зі світлою оббивкою стелі та великою кількістю дерев'яного декоративного оздоблення. Оснащення враховує люк у даху та підігрів передніх сидінь.

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Навіть сьогодні можна купити універсал Mercedes-Benz 1992 року у відмінному стані
Фото: Cheshire Motor Car Sales

Під капотом Mercedes-Benz E36 AMG розташована 3,6-літрова рядна атмосферна "шістка" потужністю 272 к. с. На момент продажу автомобіль проїхав 88 000 миль (141 622 км).

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Така занижена підвіска на цьому універсалі Mercedes-Benz встановлена компанією AMG.
Фото: Cheshire Motor Car Sales

Раніше Фокус розповідав про відразу дві "капсули часу", виставлені на продаж новими в одному автосалоні — це культові американські спорткари Chevrolet Corvette ZR1 1990 і 1994 рр. Вони навіть зберегли поліетиленові чохли в салоні на сидіннях і кермі.