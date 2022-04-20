На продаж виставили унікальний універсал Mercedes-Benz 1992 року (фото)

В Україні Mercedes-Benz у 124 кузові дуже люблять. Та й у всьому світі ця модель Mercedes дуже популярна. Але саме таких E36 AMG випущено лише 171 штука!

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Оголошення про продаж унікального класичного універсалу Mercedes-Benz E36 AMG з'явилося на сайті компанії Cheshire Motor Car Sales у Великій Британії. За 30-річний універсал просять 25 000 фунтів стерлінгів (32 510 доларів США).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Тюнінг екстер'єру від AMG для 124-го Мерседеса враховує фірмове обважування, колісні диски, занижену підвіску Фото: Cheshire Motor Car Sales

Компанія AMG випустила не так і багато модифікацій популярного "сто двадцять четвертого" Mercedes-Benz Е-Класу. В оголошенні зазначено, що це авто 1992 випуску — один зі 171 випущених екземплярів E36 AMG у кузові універсал.

Зовнішній тюнінг Mercedes-Benz від AMG враховує:

фірмові бампери;

розширені колісні арки;

збірні 5-спицеві колісні диски;

сильно занижену підвіску;

Кузов авто забарвлений в унікальний колір Brilliant Bornit Metallic.

Важливо

Українцям дозволили самостійно декларувати ввезені авто: як це зробити

А ось інтер'єр цього Mercedes-Benz E36 AMG 2992 відрізняється розкішшю і практичністю.

[ + – ] Інтер'єр спортивної версії Mercedes-Benz Е-Класу виглядає радше практичним, ніж спортивним Фото: Cheshire Motor Car Sales [ + – ] Зручні сидіння в салоні мають чорну шкіряну оббивку Фото: Cheshire Motor Car Sales

Чорні шкіряні сидіння сусідять зі світлою оббивкою стелі та великою кількістю дерев'яного декоративного оздоблення. Оснащення враховує люк у даху та підігрів передніх сидінь.

[ + – ] Навіть сьогодні можна купити універсал Mercedes-Benz 1992 року у відмінному стані Фото: Cheshire Motor Car Sales

Під капотом Mercedes-Benz E36 AMG розташована 3,6-літрова рядна атмосферна "шістка" потужністю 272 к. с. На момент продажу автомобіль проїхав 88 000 миль (141 622 км).

[ + – ] Така занижена підвіска на цьому універсалі Mercedes-Benz встановлена компанією AMG. Фото: Cheshire Motor Car Sales

Раніше Фокус розповідав про відразу дві "капсули часу", виставлені на продаж новими в одному автосалоні — це культові американські спорткари Chevrolet Corvette ZR1 1990 і 1994 рр. Вони навіть зберегли поліетиленові чохли в салоні на сидіннях і кермі.