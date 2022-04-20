На продаж виставили унікальний універсал Mercedes-Benz 1992 року (фото)
В Україні Mercedes-Benz у 124 кузові дуже люблять. Та й у всьому світі ця модель Mercedes дуже популярна. Але саме таких E36 AMG випущено лише 171 штука!
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Оголошення про продаж унікального класичного універсалу Mercedes-Benz E36 AMG з'явилося на сайті компанії Cheshire Motor Car Sales у Великій Британії. За 30-річний універсал просять 25 000 фунтів стерлінгів (32 510 доларів США).
Компанія AMG випустила не так і багато модифікацій популярного "сто двадцять четвертого" Mercedes-Benz Е-Класу. В оголошенні зазначено, що це авто 1992 випуску — один зі 171 випущених екземплярів E36 AMG у кузові універсал.
Зовнішній тюнінг Mercedes-Benz від AMG враховує:
- фірмові бампери;
- розширені колісні арки;
- збірні 5-спицеві колісні диски;
- сильно занижену підвіску;
Кузов авто забарвлений в унікальний колір Brilliant Bornit Metallic.Важливо
А ось інтер'єр цього Mercedes-Benz E36 AMG 2992 відрізняється розкішшю і практичністю.
Чорні шкіряні сидіння сусідять зі світлою оббивкою стелі та великою кількістю дерев'яного декоративного оздоблення. Оснащення враховує люк у даху та підігрів передніх сидінь.
Під капотом Mercedes-Benz E36 AMG розташована 3,6-літрова рядна атмосферна "шістка" потужністю 272 к. с. На момент продажу автомобіль проїхав 88 000 миль (141 622 км).
Раніше Фокус розповідав про відразу дві "капсули часу", виставлені на продаж новими в одному автосалоні — це культові американські спорткари Chevrolet Corvette ZR1 1990 і 1994 рр. Вони навіть зберегли поліетиленові чохли в салоні на сидіннях і кермі.