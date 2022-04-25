$400 за штуку: два Datsun 200SX продають через Facebook
Попри їхній стан, пару цих класичних японських авто можна відреставрувати або перетворити на дрифт-кари в стилі Toyota AE86.
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Обидва Datsun 200SX виставлені на продаж у Фредеріксбургу, штат Вірджинія, через торговий майданчик Facebook. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Datsun 200SX є аналогом популярного Nissan Silvia — одного з бажаних японських класичних авто, улюбленого ентузіастами дрифту та шанувальниками спортивних автомобілів.Важливо
Друге покоління купе з'явилося в 1975 році. Саме до нього й належать екземпляри, що продають. І воно пропонує чудову можливість стати володарем класичних японських автомобілів 1970-х років.
Під капотом цих Datsun 200SX розташований 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з верхнім розташуванням розподільного валу. Потужність двигуна за сучасними мірками не вражає — всього близько 90 к. с., але для такого легкого авто її достатньо.
Втім, значно покращити характеристики двигуна можна за допомогою турбонаддуву. Або взагалі замінити силовий агрегат на сучасний. Сама конструкція Datsun 200SX є чудовою базою для різних проєктів.
Адже автомобіль створений за класичною схемою з переднім розташуванням двигуна та заднім приводом.
Втім, цілком можливо, що знайдуться ентузіасти, які захочуть відреставрувати обидва купе або зробити з двох авто одне. Адже таких раритетів залишається дедалі менше. Та й сама легендарна марка Datsun йде в історію.
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