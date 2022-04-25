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$400 за штуку: два Datsun 200SX продають через Facebook

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старі авто, авто під реставрацію, Datsun 200SX 1976 року, два Datsun 200SX для реставрації, класичні японські авто 70-х
Фото: carscoops.com | Обидва авто продають за 800 доларів США

Попри їхній стан, пару цих класичних японських авто можна відреставрувати або перетворити на дрифт-кари в стилі Toyota AE86.

Обидва Datsun 200SX виставлені на продаж у Фредеріксбургу, штат Вірджинія, через торговий майданчик Facebook. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

старі авто, авто під реставрацію, Datsun 200SX 1976, два Datsun 200SX для реставрації, класичні японські авто 70-х
Фото: carscoops.com

Datsun 200SX є аналогом популярного Nissan Silvia — одного з бажаних японських класичних авто, улюбленого ентузіастами дрифту та шанувальниками спортивних автомобілів.

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Друге покоління купе з'явилося в 1975 році. Саме до нього й належать екземпляри, що продають. І воно пропонує чудову можливість стати володарем класичних японських автомобілів 1970-х років.

Під капотом цих Datsun 200SX розташований 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з верхнім розташуванням розподільного валу. Потужність двигуна за сучасними мірками не вражає — всього близько 90 к. с., але для такого легкого авто її достатньо.

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Як мінімум один автомобіль оснащений автоматичною трансмісією
Фото: carscoops.com
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Сині крило та капот вказують на те, що авто вже намагалися ремонтувати
Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
Купе є аналогами популярного Nissan Silvia
Купе є аналогами популярного Nissan Silvia
Фото: carscoops.com
Як мінімум один автомобіль оснащений автоматичною трансмісією
Сині крило та капот вказують на те, що авто вже намагалися ремонтувати
Час не пощадив авто, вік яких перевалив за 40 років
Купе є аналогами популярного Nissan Silvia

Втім, значно покращити характеристики двигуна можна за допомогою турбонаддуву. Або взагалі замінити силовий агрегат на сучасний. Сама конструкція Datsun 200SX є чудовою базою для різних проєктів.

Адже автомобіль створений за класичною схемою з переднім розташуванням двигуна та заднім приводом.

старі авто, авто під реставрацію, Datsun 200SX 1976 року, два Datsun 200SX для реставрації, класичні японські авто 70-х
Класичні золотисті колісні диски Enkei 92 також є невід'ємною частиною автоепохи 70-х
Фото: carscoops.com

Втім, цілком можливо, що знайдуться ентузіасти, які захочуть відреставрувати обидва купе або зробити з двох авто одне. Адже таких раритетів залишається дедалі менше. Та й сама легендарна марка Datsun йде в історію.

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