$400 за штуку: два Datsun 200SX продають через Facebook

Попри їхній стан, пару цих класичних японських авто можна відреставрувати або перетворити на дрифт-кари в стилі Toyota AE86.

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Обидва Datsun 200SX виставлені на продаж у Фредеріксбургу, штат Вірджинія, через торговий майданчик Facebook. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Datsun 200SX є аналогом популярного Nissan Silvia — одного з бажаних японських класичних авто, улюбленого ентузіастами дрифту та шанувальниками спортивних автомобілів.

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Друге покоління купе з'явилося в 1975 році. Саме до нього й належать екземпляри, що продають. І воно пропонує чудову можливість стати володарем класичних японських автомобілів 1970-х років.

Під капотом цих Datsun 200SX розташований 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з верхнім розташуванням розподільного валу. Потужність двигуна за сучасними мірками не вражає — всього близько 90 к. с., але для такого легкого авто її достатньо.

[ + – ] Як мінімум один автомобіль оснащений автоматичною трансмісією Фото: carscoops.com [ + – ] Сині крило та капот вказують на те, що авто вже намагалися ремонтувати Фото: carscoops.com [ + – ] Час не пощадив авто, вік яких перевалив за 40 років Фото: carscoops.com [ + – ] Купе є аналогами популярного Nissan Silvia Фото: carscoops.com

Втім, значно покращити характеристики двигуна можна за допомогою турбонаддуву. Або взагалі замінити силовий агрегат на сучасний. Сама конструкція Datsun 200SX є чудовою базою для різних проєктів.

Адже автомобіль створений за класичною схемою з переднім розташуванням двигуна та заднім приводом.

[ + – ] Класичні золотисті колісні диски Enkei 92 також є невід'ємною частиною автоепохи 70-х Фото: carscoops.com

Втім, цілком можливо, що знайдуться ентузіасти, які захочуть відреставрувати обидва купе або зробити з двох авто одне. Адже таких раритетів залишається дедалі менше. Та й сама легендарна марка Datsun йде в історію.

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