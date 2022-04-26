Honda S2000 із пробігом під 200 км продали за $200 000 (фото)

Для американського ринку було випущено близько 700 екземплярів Honda S2000 Club Racer. Одну з них продали за рекордну суму.

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Нещодавно Фокус розповідав про стару 14-річну Honda S2000, яку виставили на продаж за ціною нового "Гелендвагена". Але якщо за ту модель 2008 року просили 149 995 доларів, то ця "капсула часу" пішла з молотка на аукціоні Bring a Trailer за 200 000 доларів.

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[ + – ] Справжній спортивний родстер 2009 року випуску перебуває в стані нового авто Фото: Bring a Trailer

Така найвища вартість Honda S2000 обумовлена кількома факторами. Родстер практично весь час простояв у гаражі, і на його одометрі менше 200 км пробігу. За цей час в авто був єдиний власник — американський гонщик Грем Роберт Рахал. Жовто-чорний спортивний автомобіль випущено рідкісною модифікацією Club Racer (CR).

[ + – ] Стандартні 17-дюймові легкосплавні диски з п'ятьма спицями взуті в шини Bridgestone Potenza RE070 розміром 215/45 спереду та 255/40 ззаду Фото: Bring a Trailer

Автомобіль пофарбований у колір Rio Yellow Pearl і має характерні для CR особливості, що покращують аеродинаміку та керованість: змінений передній спойлер, заднє антикрило, додаткові розпірки, знімний чорний жорсткий дах замість стандартного м'якого верху, жорсткішу підвіску та гостре кермо.

[ + – ] Цей родстер пофарбований у жовто-чорний колір. В аналогічній гамі виконано й салон Фото: Bring a Trailer [ + – ] Унікальна безпека родстера обумовлена його малим пробігом Фото: Bring a Trailer

У салоні Honda S2000 Club Racer встановлені сидіння CR, оббиті чорною алькантарою з жовтими вставками та строчкою, яка також присутня на рульовому колесі, чохлі перемикання передач і дверних панелях.

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Список обладнання цієї Honda S2000 Club Racer включає: кондиціонер, круїз-контроль, стереосистему, безключовий запуск двигуна кнопкою, ксенонові фари, чорну окантовку вітрового скла, дуги безпеки та вихлопні патрубки з овальними наконечниками.

[ + – ] Двигун F22C1 обладнаний фірмовою хондівською системою зміни фаз газорозподілу VTEC Фото: Bring a Trailer

За рахунок застосування полегшених матеріалів лімітований родстер має на 41 кг меншу вагу. А під його капотом встановлений атмосферний 4-циліндровий двигун об'ємом 2,2 літра потужністю 237 к. с., який працює в парі 6-швидкісною механічною коробкою передач.

Раніше Фокус розповідав, що на продаж виставили відразу два класичні японські купе з 70-х: за пару Datsun 200SX просять лише 800 доларів.