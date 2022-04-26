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Honda S2000 із пробігом під 200 км продали за $200 000 (фото)

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Honda S2000 Club Racer, Honda S2000 Club Racer зовнішність, Honda S2000 Club Racer екстер'єр, Honda S2000 Club Racer купити
Фото: Bring a Trailer | Усі 699 екземплярів Honda S2000 Club Racer виготовлені в останній рік випуску моделі

Для американського ринку було випущено близько 700 екземплярів Honda S2000 Club Racer. Одну з них продали за рекордну суму.

Нещодавно Фокус розповідав про стару 14-річну Honda S2000, яку виставили на продаж за ціною нового "Гелендвагена". Але якщо за ту модель 2008 року просили 149 995 доларів, то ця "капсула часу" пішла з молотка на аукціоні Bring a Trailer за 200 000 доларів.

Honda S2000 Club Racer, Honda S2000 Club Racer зовнішність, Honda S2000 Club Racer екстер'єр, Honda S2000 Club Racer купити
Справжній спортивний родстер 2009 року випуску перебуває в стані нового авто
Фото: Bring a Trailer

Така найвища вартість Honda S2000 обумовлена кількома факторами. Родстер практично весь час простояв у гаражі, і на його одометрі менше 200 км пробігу. За цей час в авто був єдиний власник — американський гонщик Грем Роберт Рахал. Жовто-чорний спортивний автомобіль випущено рідкісною модифікацією Club Racer (CR).

Honda S2000 Club Racer, Honda S2000 Club Racer зовнішність, Honda S2000 Club Racer екстер'єр, Honda S2000 Club Racer купити
Стандартні 17-дюймові легкосплавні диски з п'ятьма спицями взуті в шини Bridgestone Potenza RE070 розміром 215/45 спереду та 255/40 ззаду
Фото: Bring a Trailer

Автомобіль пофарбований у колір Rio Yellow Pearl і має характерні для CR особливості, що покращують аеродинаміку та керованість: змінений передній спойлер, заднє антикрило, додаткові розпірки, знімний чорний жорсткий дах замість стандартного м'якого верху, жорсткішу підвіску та гостре кермо.

Honda S2000 Club Racer, Honda S2000 Club Racer салон, Honda S2000 Club Racer інтер'єр, Honda S2000 Club Racer купити
Цей родстер пофарбований у жовто-чорний колір. В аналогічній гамі виконано й салон
Фото: Bring a Trailer
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Унікальна безпека родстера обумовлена його малим пробігом
Фото: Bring a Trailer

У салоні Honda S2000 Club Racer встановлені сидіння CR, оббиті чорною алькантарою з жовтими вставками та строчкою, яка також присутня на рульовому колесі, чохлі перемикання передач і дверних панелях.

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Список обладнання цієї Honda S2000 Club Racer включає: кондиціонер, круїз-контроль, стереосистему, безключовий запуск двигуна кнопкою, ксенонові фари, чорну окантовку вітрового скла, дуги безпеки та вихлопні патрубки з овальними наконечниками.

Honda S2000 Club Racer, Honda S2000 Club Racer двигун, Honda S2000 Club Racer двигун, Honda S2000 Club Racer купити
Двигун F22C1 обладнаний фірмовою хондівською системою зміни фаз газорозподілу VTEC
Фото: Bring a Trailer

За рахунок застосування полегшених матеріалів лімітований родстер має на 41 кг меншу вагу. А під його капотом встановлений атмосферний 4-циліндровий двигун об'ємом 2,2 літра потужністю 237 к. с., який працює в парі 6-швидкісною механічною коробкою передач.

Раніше Фокус розповідав, що на продаж виставили відразу два класичні японські купе з 70-х: за пару Datsun 200SX просять лише 800 доларів.