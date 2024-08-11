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Авто

Раритет за $125 000: у США виявлено культову 25-річну Honda у новому стані (фото)

Honda S2000, Honda S2000 1999, капсула часу, спорткар Honda
Фото: carscoops.com | Honda S2000 проїхала всього 1200 км за 25 років

Кабріолет Honda S2000 — знаменита спортивна модель, вартість якої останнім часом суттєво зросла. Авто оснащене високооборотною 250-сильною четвіркою.

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У США знайшли ідеально збережений кабріолет Honda S2000 1999 року. Знаменитий спортивний автомобіль проїхав усього 1200 км. Про це розповідає сайт Carscoops.

Honda S2000 1999, капсула часу, спорткар Honda Fullscreen
Спорткар оцінили в 125 000 доларів
Фото: carscoops.com

Цей спорткар Honda S2000 випустили для внутрішнього японського ринку, тому кермо в нього праворуч. Автомобіль згодом потрапив до американського штату Коннектикут.

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Honda S2000 дуже мало експлуатували та зберігали в гаражі. Спорткар чудово зберігся: його кузов, салон та силовий агрегат – майже як нові. Це справжня капсула часу.

салон Honda S2000, Honda S2000 1999, капсула часу, спорткар Honda Fullscreen
Автомобіль чудово зберігся
Фото: carscoops.com

Зараз цей кабріолет Honda S2000 планують продати за 125 000 доларів. Хоча це була недорога модель, зараз її ціни підскочили й ідеально збережені екземпляри можуть коштувати і 200 000 доларів.

спорткар Honda S2000, Honda S2000 1999, капсула часу, спорткар Honda Fullscreen
Honda S2000 оснащена високооборотною 250-сильною четвіркою
Фото: carscoops.com

Японська версія Honda S2000 дещо потужніша за глобальну. Високооборотна 2,0-літрова четвірка розвиває 250 к. с. при 8300 об/хв. Із 6-ступінчастою механічною КПП авто масою 1260 кг здатне розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути 240 км/год.

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