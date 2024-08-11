Раритет за $125 000: у США виявлено культову 25-річну Honda у новому стані (фото)
Кабріолет Honda S2000 — знаменита спортивна модель, вартість якої останнім часом суттєво зросла. Авто оснащене високооборотною 250-сильною четвіркою.
У США знайшли ідеально збережений кабріолет Honda S2000 1999 року. Знаменитий спортивний автомобіль проїхав усього 1200 км. Про це розповідає сайт Carscoops.
Цей спорткар Honda S2000 випустили для внутрішнього японського ринку, тому кермо в нього праворуч. Автомобіль згодом потрапив до американського штату Коннектикут.Важливо
Honda S2000 дуже мало експлуатували та зберігали в гаражі. Спорткар чудово зберігся: його кузов, салон та силовий агрегат – майже як нові. Це справжня капсула часу.
Зараз цей кабріолет Honda S2000 планують продати за 125 000 доларів. Хоча це була недорога модель, зараз її ціни підскочили й ідеально збережені екземпляри можуть коштувати і 200 000 доларів.
Японська версія Honda S2000 дещо потужніша за глобальну. Високооборотна 2,0-літрова четвірка розвиває 250 к. с. при 8300 об/хв. Із 6-ступінчастою механічною КПП авто масою 1260 кг здатне розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути 240 км/год.
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