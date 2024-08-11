Раритет за $125 000: у США виявлено культову 25-річну Honda у новому стані (фото)

Кабріолет Honda S2000 — знаменита спортивна модель, вартість якої останнім часом суттєво зросла. Авто оснащене високооборотною 250-сильною четвіркою.

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У США знайшли ідеально збережений кабріолет Honda S2000 1999 року. Знаменитий спортивний автомобіль проїхав усього 1200 км. Про це розповідає сайт Carscoops.

Спорткар оцінили в 125 000 доларів Фото: carscoops.com

Цей спорткар Honda S2000 випустили для внутрішнього японського ринку, тому кермо в нього праворуч. Автомобіль згодом потрапив до американського штату Коннектикут.

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Honda S2000 дуже мало експлуатували та зберігали в гаражі. Спорткар чудово зберігся: його кузов, салон та силовий агрегат – майже як нові. Це справжня капсула часу.

Автомобіль чудово зберігся Фото: carscoops.com

Зараз цей кабріолет Honda S2000 планують продати за 125 000 доларів. Хоча це була недорога модель, зараз її ціни підскочили й ідеально збережені екземпляри можуть коштувати і 200 000 доларів.

Honda S2000 оснащена високооборотною 250-сильною четвіркою Фото: carscoops.com

Японська версія Honda S2000 дещо потужніша за глобальну. Високооборотна 2,0-літрова четвірка розвиває 250 к. с. при 8300 об/хв. Із 6-ступінчастою механічною КПП авто масою 1260 кг здатне розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути 240 км/год.

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