Попередник NSX: маловідомий суперкар Honda 80-х покажуть на публіці (фото)

Honda HP-X — обтічне купе з кузовом із композитних матеріалів та прозорим ковпаком замість даху. 300-сильний двигун запозичили у боліда "Формули-2".

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На шоу ретроавто Pebble Beach Concours d'Elegance в Монтереї (США) привезуть купе Honda HP-X 1984 року. Це перша спроба японського автовиробника створити суперкар. Про авто розповіли на офіційному сайті Honda.

Замість дверей та даху встановили прозорий ковпак Фото: Honda

У 80-х Honda активізувалася в автоспорті. Японський виробник створював двигуни для болідів "Формули-1", брав участь у кузовних перегонах. З’явилася ідея створити власний суперкар.

Першою пробою пера став концепт Honda HP-X, який показали на автошоу в Турині 1984 року. Авангардний дизайн авто розробило італійське ательє Pininfarina, відоме своєю роботою з Ferrari.

Дизайн розробило ательє Pininfarina Фото: Honda

Обтічний клиноподібний кузов авто виготовили з карбону та кевлару. Суперкар Honda HP-X не бав дверей – натомість встановили зсувний скляний ковпак, як у літаках.

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У салоні з’явилася цифрова панель приладів – на той час це було чимось із галузі фантастики. Купе Honda HP-X оснастили високооборотним 2,0-літровим V6 на 300 сил, запозиченим в боліда "Формули-2".

Авто отримало цифрову панель приладів Фото: Honda

Суперкар Honda HP-X залишився у єдиному екземплярі. Він не став серійним, проте роботи над спортивним авто продовжили і їх результатом стала поява знаменитої Honda NSX. Концепткар зберігали в запасниках, а недавно він пройшов реставрацію.

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