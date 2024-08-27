Автомобілі-зомбі: які моделі 90-х і 2000-х купують новими в 2024 році (фото)

На складах автодилерів іноді зберігаються справжні скарби — рідкісні моделі. У 2024 році перших власників знайшли автомобілі, випущені в 2000-х та навіть 90-х роках.

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Нерідко автомобільні дилери розпродають автомобілі минулих років випуску, які стоять на складах. Зазвичай цим машинам 1-2 роки, проте іноді реалізують старіші моделі, які вже давно не випускають. Їх називають автомобілями-зомбі і про них розповіло видання Automotive News Europe.

Jaguar XJS не роблять з 1996 року Фото: Wikipedia

Експерти зібрали дані про продажі нових авто в Європі за першу половину 2024 року і виявили цікаві факти. За цей період були куплені новими моделі 2000-х та навіть 90-х років.

Aston Martin DB7

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Очевидно, ці машини роками припадали пилом на складах, а тепер їх вже купили в колекцію як класику та капсули часу. Абсолютним рекордсменом став Rolls-Royce Corniche, який не випускають із 1995 року. Цікаво, що саме такий кабріолет експонується у київському музеї ретроавто "Колеса історії".

BMW Z8 Фото: BMW

Крім того, продали два Jaguar XJS (припинили випуск у 1996 році), по одному Honda Prelude (2001), BMW Z3 (2002) і Z8 (2003). Уперше власників знайшли одразу три Fiat Barchetta, хоча модель не виробляють із 2005 року.

Fiat Multipla Фото: Wikipedia

Серед авто-зомбі є як недешеві спортивні моделі на кшталт Ferrari F430 і 550, Aston Martin DB7, Mercedes SLK чи Nissan 350Z, так і відносно недорогі машини – Alfa Romeo 147, Fiat Multipla, Ford Ka та Volvo V50. На жаль, інформація про власників цих авто недоступна, адже це персональні дані.

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