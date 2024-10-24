В одному з японських потягів відбувся "спалах" зомбі-вірусу, подробиці (фото, відео)

Актори-аматори влаштували флешмоб на борту літака, під час якого прикинулися зомбі та "напали" на пасажирів.

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В Японії на борту одного зі швидкісних потягів "спалахнув" зомбі-вірус. Близько 40 акторів-аматорів, вдаючи із себе живих мерців, "почали нападати на своїх попутників", повідомляє CBC.

Спочатку все здавалося нормальним, однак незабаром після відправлення потягу відбувся перший кривавий напад.

"Жертви — актори, посаджені організаторами на певні місця, — смикалися в агонії, а потім зазнавали жахливої ​​трансформації та починали нападати на своїх попутників", — повідомляє видання.

Люди зізнавались, що почували себе "всередині фільму" та просто спостерігали, як все відбувається.

"Я думаю, це справді здорово і, можливо, трохи по-новаторськи", — зізнався один із пасажирів.

Окрім зомбі, в потязі також знаходились безтурботні зомбі-черлідери, фокусники та коміки. Багато пасажирів потягу були задоволені та зазначали, що враження варті вартості квитка в 50 000 єн.

"Це було дуже захоплююче. І поява стільки різних видів зомбі розважало мене протягом усього перегляду", — додала одна із пасажирок.

Зомбі на японському потязі В японському потязі спостерігали зомбі

Організатори поїздки, що відбулася менш ніж за два тижні до Геловіна, рекламували її як "першу у світі поїздку до будинку з привидами на діючому швидкісному поїзді". Ця ідея була натхненна популярним південнокорейським фільмом жахів 2016 року "Потяг у Пусан" — в ньому батько і дочка зіткнулись в потязі із зомбі та боролись з ними. Це далеко не перший експеримент компанії: після того, як в часи пандемії попит на довгі подорожі різко впав, власники почали здавати в оренду купе швидкісних експресів для проведення різноманітних заходів.

Нагадаємо, в Нью-Йорку 19 жовтня відбувся 34-й парад собак до Дня усіх святих (Геловін). Під час нього власники домашніх улюбленців разом з тваринками прогулялись у парку Іст-Вілліджа.

Також зазначимо, що нещодавно громадянин Швейцарії вирушив до Румунії, викрав там машину і вирушив на зустріч із мрією. Напередодні Дня всіх святих, на Геловін, він планував зустрітися з Дракулою, якого він вважає своїм предком, і перетворитися на вампіра.