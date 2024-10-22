Швейцарець викрав машину в Румунії, щоб знайти Дракулу і перетворитися на вампіра (відео)

19-річний юнак планував зустрітися з Владом Цепешем на Геловін.

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Громадянин Швейцарії вирушив до Румунії, викрав там машину і вирушив на зустріч із мрією. Напередодні Дня всіх святих, на Геловін, він планував зустрітися з Дракулою, якого він вважає своїм предком, і перетворитися на вампіра. Про це повідомляє Daily Mail.

Швейцарця затримали в Румунії, коли він прагнув на зустріч із Дракулою

За даними місцевих ЗМІ, 19-річний юнак зі Швейцарії вирушив до міста Фегераш у Трансільванії, що розташоване неподалік від лісу Хойя-Бачу, де він планував зустрітися з Дракулою на Геловін.

Однак на той час, як підліток дістався до Фегераша, у нього закінчилися гроші, тому вранці 20 жовтня він викрав машину.

Поліція кинулася за ним навздогін, щойно власник автомобіля повідомив про викрадення. Під час переслідування швейцарець врізався у п'ять інших автомобілів і поранив трьох людей.

"Я хотів вирушити в ліс Хойя-Бачу на пошуки мого прапрадіда, графа Дракули, Влада Цепеша. Сподіваюся, він зможе перетворити мене на вампіра. Усе своє життя я мріяв про це і ось я тут", — повідомив швейцарець.

Затриманий швейцарець Фото: Скриншот

Під час поїздки він був одягнений як винищувач вампірів і заклятий ворог Дракули Ван Хельсинг, у крислатому капелюсі та довгому пальто. Влад III Дракула, або Влад Цепеш, правив Валахією в XV столітті і прославився тим, що нещадно розправлявся з турками, які нападали на регіон. Популяризував його образ англійський письменник Брем Стокер, написавши культовий роман "Дракула", у якому Влад постає в образі вампіра.

Влад Цепеш Фото: Wikipedia

Один із постраждалих у ДТП розповів поліції, що швейцарець на викраденій машині мчав шосе і врізався в його автомобіль, відкинувши на узбіччя.

Зрештою фанат Дракули кинув викрадену машину і втік пішки, але був швидко спійманий поліцією.

На кадрах із відеореєстратора зображено переслідування: кілька поліціянтів ідуть пішки, а три поліцейські автомобілі мчать за підозрюваним, який тікає.

Троє осіб, які постраждали внаслідок ДТП, — дві жінки та чоловік — були доставлені в лікарню.

Повідомляється, що початкові тести показали, що він вживав наркотики, і він нібито зізнався в цьому слідчим. А в поліції з'ясувалося, що у візитера не було водійських прав.

Нагадаємо, у вересні в Польщі археологи виявили кілька "вампірських" поховань. До шиї одного з небіжчиків був приставлений серп — спосіб, яким у Середні віки намагалися зупинити повернення потенційного вампіра з мертвих.