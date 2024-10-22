Швейцарец угнал машину в Румынии, чтобы найти Дракулу и обратиться в вампира (видео)

19-летний юноша планировал встретиться с Владом Цепешем на Хэллоуин.

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Гражданин Швейцарии отправился в Румынию, угнал там машину и отправился на встречу с мечтой. В канун Дня всех святых, на Хэллоуин, он планировал встретиться с Дракулой, которого он считает своим предком, и обратиться в вампира. Об этом сообщает Daily Mail.

Швейцарца задержали в Румынии, когда он стремился на встречу с Дракулой

По данным местных СМИ, 19-летний юноша из Швейцарии отправился в город Фэгэраш в Трансильвании, который находится неподалеку от леса Хойя-Бачу, где он планировал встретиться с Дракулой на Хэллоуин.

Однако к тому времени, как подросток добрался до Фэгэраша, у него закончились деньги, поэтому утром 20 октября он угнал машину.

Полиция бросилась за ним в погоню, как только владелец автомобиля сообщил об угоне. Во время погони швейцарец врезался в пять других автомобилей и ранил трех человек.

"Я хотел отправиться в лес Хойя-Бачу на поиски моего прапрадеда, графа Дракулы, Влада Цепеша. Надеюсь, он сможет превратить меня в вампира. Всю свою жизнь я мечтал об этом и вот я здесь", — сообщил швейцарец.

Задержанный швейцарец Фото: Скриншот

Во время поездки он был одет как истребитель вампиров и заклятый враг Дракулы Ван Хельсинг, в широкополой шляпе и длинном пальто. Влад III Дракула, или Влад Цепеш правил Валахией в 15 веке и прославился тем, что беспощадно расправлялся с турками, которые нападали на регион. Популяризовал его образ английский писатель Брэм Стокер, написав культовый роман "Дракула", в котором Влад предстает в образе вампира.

Влад Цепеш Фото: Wikipedia

Один из пострадавших в ДТП рассказал полиции, что швейцарец на угнанной машине несся по шоссе и врезался в его автомобиль, отбросив на обочину.

В конце концов фанат Дракулы бросил угнанную машину и скрылся пешком, но был быстро пойман полицией.

На кадрах с видеорегистратора запечатлена погоня: несколько полицейских идут пешком, а три полицейских автомобиля мчатся за убегающим подозреваемым.

Трое человек, пострадавших в результате ДТП, — две женщины и мужчина — были доставлены в больницу.

Сообщается, что первоначальные тесты показали, что он принимал наркотики, и он якобы признался в этом следователям. А в полиции выяснилось, что у визитера не было водительских прав.

Напомним, в сентябре в Польше археологи обнаружили несколько "вампирских" захоронений. К шее одного из покойников был приставлен серп — способ, которым в Средние века пытались остановить возвращение потенциального вампира из мертвых.