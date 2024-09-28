Археологи обнаружили в Польше захоронение вампиров, — СМИ (фото)

Во время раскопок исследователи обнаружили три скелета, один из которых имел серп на шее — метку, которая в те времена считалась такой, что может остановить возвращение вампиров из мертвых.

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На севере Польши археологи обнаружили "вампирскую гробницу", которая располагалась в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в маленьком селе Пончев. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Останки скелета мужчины XVII века были обнаружены после того, как археологи обнаружили каменную плиту, украшенную гравировкой черепа.

Всего ученые обнаружили три скелета, один из которых имел серп на шее — это средневековая практика, которая, как считалось, была разработана, чтобы остановить возвращение вампиров из мертвых.

В Польше обнаружили "гробницу вампира" Фото: соцмережі

Исследовательница Юстина Каргус сказала, что на черепе скелета видны признаки того, что мужчина, которому, как полагают, было около 50 лет, когда он умер, получил определенную травму перед смертью.

"Его череп имел многочисленные повреждения, которые указывают на то, что у него, вероятно, было много глубоких шрамов на лице", — отметила исследовательница.

Она отметила, что это первый известный случай захоронения "вампиров" в церкви.

"В храме похоронены священнослужители, благотворители церкви, почетные и особо заслуженные люди. Возможно, это был кто-то из слуг в местной общине, и что-то заставило их бояться его", — отметила Каргус.

В Польше обнаружили "гробницу вампира" Фото: соцмережі

Авторы материала объяснили, что в этом регионе нередко можно найти места захоронения, где в череп умершего вбивают металлический прут или круг. Люди того времени считали, что это один из способов гарантировать, чтобы человек останется мертвым и предотвратить его восстание из мертвых.

Напомним, 27 сентября в болгарской провинции Варна во время раскопок кургана археологи обнаружили римскую колесницу, датированную периодом между II и началом III века нашей эры.