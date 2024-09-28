Археологи виявили у Польщі поховання вампірів, — ЗМІ (фото)

Під час розкопок дослідники виявили три скелети, один з яких мав серп на шиї — мітку, яка у ті часи вважалося такою, що може зупинити повернення вампірів із мертвих.

Related video

На півночі Польщі археологи виявили "вампірську гробницю", яка розташовувалась в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці в маленькому селі Пончев. Про це пише dailymail.co.uk.

Останки скелета чоловіка XVII століття були виявлені після того, як археологи виявили кам'яну плиту, прикрашену гравіюванням черепа.

Загалом вчені виявили три скелети, один з яких мав серп на шиї — це середньовічна практика, яка, як вважалося, була розроблена, щоб зупинити повернення вампірів із мертвих.

У Польщі виявили "гробницю вампіра" Фото: соцмережі

Дослідниця Юстина Каргус сказала, що на черепі скелета видно ознаки того, що чоловік, якому, як вважають, було близько 50 років, коли він помер, зазнав певної травми перед смертю.

"Його череп мав численні пошкодження, які вказують на те, що у нього, ймовірно, було багато глибоких шрамів на обличчі", — зазначила дослідниця.

Вона наголосила, що це перший відомий випадок поховання "вампірів" у церкві.

"У храмі поховано священнослужителів, благодійників церкви, почесних і особливо заслужених людей. Можливо, це був хтось із слуг у місцевій громаді, і щось змусило їх боятися його", — зазначила Каргус.

У Польщі виявили "гробницю вампіра" Фото: соцмережі

Автори матеріалу пояснили, що у цьому регіоні нерідко можна знайти місця поховання, де в череп померлого вбивають металевий прут або кіл. Люди того часу вважали, що це один зі способів гарантувати, щоб людина залишиться мертвою та запобігти її повстанню з мертвих.

Нагадаємо, 27 вересня у болгарській провінції Варна під час розкопок кургану археологи виявили римську колісницю, датовану періодом між II й початком III століття нашої ери.