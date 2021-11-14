Актор серіалу "Гра в кальмара" Лі Чон Че став амбасадором Gucci

Окрім мільйонів підписників в Instagram, актори серіалу, який нещодавно підкорював усі світові рейтинги, отримують пропозиції від модних будинків

Новим амбасадором італійського будинку моди Gucci став головний герой корейського серіалу "Гра в кальмара" Лі Чон Че. "Його талант у поєднанні з його особистим і чітко визначеним поглядом на моду відображають цінності Gucci, які стосуються інклюзивності та самовираження", — зазначили представники модного будинку. Про це пише Insider.

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На офіційній сторінці бренду в Instagram з’явилися відповідні дописи з фото актора Лі Чона Че, на яких він позує в різних образах від Gucci: смарагдовий штанний костюм та класичний костюм з накидкою-пір’ям. "Gucci вітає актора Лі Чона Че", — зазначено під фото нового амбасадора модного будинку.

[ + – ] Лі Чон Че в образі від Gucci

[ + – ] Лі Чон Че в образі від Gucci

Інші актори культового серіалу також отримують контракти та пропозиції від великих світових брендів. Акторка Чон Хо Йон нещодавно стала амбасадоркою будинку Louis Vuitton. Також вона наразі є найбільш популярною корейською акторкою в Instagram. До дебюту в "Грі в кальмара" Чон Хо Йон працювала моделлю і була обличчям рекламної кампанії Louis Vuitton у 2017 році.

[ + – ] Чон Хо Йон у ролі амбасадора Louis Vuitton

Нагадаємо, режисер "Гри в кальмара" підтвердив, що зніме другий сезон серіалу та розповів про альтернативну кінцівку першого сезону.

Раніше ми повідомляли, що "Гра в кальмара" стала кращим серіалом Netflix. Менш ніж за 20 днів корейський серіал подивилися понад 111 мільйонів глядачів по всьому світу.