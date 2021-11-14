Актор серіалу "Гра в кальмара" Лі Чон Че став амбасадором Gucci
Окрім мільйонів підписників в Instagram, актори серіалу, який нещодавно підкорював усі світові рейтинги, отримують пропозиції від модних будинків
Новим амбасадором італійського будинку моди Gucci став головний герой корейського серіалу "Гра в кальмара" Лі Чон Че. "Його талант у поєднанні з його особистим і чітко визначеним поглядом на моду відображають цінності Gucci, які стосуються інклюзивності та самовираження", — зазначили представники модного будинку. Про це пише Insider.
На офіційній сторінці бренду в Instagram з’явилися відповідні дописи з фото актора Лі Чона Че, на яких він позує в різних образах від Gucci: смарагдовий штанний костюм та класичний костюм з накидкою-пір’ям. "Gucci вітає актора Лі Чона Че", — зазначено під фото нового амбасадора модного будинку.
Інші актори культового серіалу також отримують контракти та пропозиції від великих світових брендів. Акторка Чон Хо Йон нещодавно стала амбасадоркою будинку Louis Vuitton. Також вона наразі є найбільш популярною корейською акторкою в Instagram. До дебюту в "Грі в кальмара" Чон Хо Йон працювала моделлю і була обличчям рекламної кампанії Louis Vuitton у 2017 році.
Нагадаємо, режисер "Гри в кальмара" підтвердив, що зніме другий сезон серіалу та розповів про альтернативну кінцівку першого сезону.
Раніше ми повідомляли, що "Гра в кальмара" стала кращим серіалом Netflix. Менш ніж за 20 днів корейський серіал подивилися понад 111 мільйонів глядачів по всьому світу.