Режисер "Гри у кальмара" озвучив альтернативний варіант закінчення першого сезону
За словами режисера проєкту, він хотів зробити таку кінцівку серіалу, яка дозволила б замахнутися на його продовження і відповісти на головні питання.
Південнокорейська драма про виживання "Гра в кальмара", що стала світовим феноменом і одним із найуспішніших проєктів в історії стрімінгової платформи Netflix, могла мати зовсім іншу кінцівку. Про це розповів автор і режисер серіалу Хван Дон-хек в інтерв'ю Entertainment Weekly.
Перший сезон проєкту закінчується тим, що переможець гри і єдиний учасник Сон Гі-хун, який вижив, він же Гравець 456 (Лі Чон Чже), вирішив не сідати в літак, щоб побачити свою дочку. Натомість він розвертається і йде назад, щоб помститися садистській грі, яка мало не коштувала йому життя разом з іншими 455 загиблими учасниками.
За словами Хвана Дон-хека, існував альтернативний сценарій.
"Насправді ми металися між двома різними сценаріями фіналу. Був інший альтернативний фінал, де Гі-хун сідав у літак і відлітав. І, звичайно ж, був той, де він повертався і йшов до камери. Ми постійно питали себе, чи справді це правильно, щоб Гі-хун прийняв рішення відлетіти і відвідати свою сім'ю заради свого власного щастя? Це правильний спосіб для нас дійсно запропонувати питання чи послання, яке ми хотіли передати в серіалі?"
В результаті Хван вирішив закінчити сезон інтригою, щоб у разі успіху проєкту мати що запропонувати глядачам для другого сезону.
"Ми дійшли висновку, що питання, яке ми хотіли запропонувати, неможливо вирішити, якщо він відлетить. На питання, на яке ми хочемо відповісти — чому світ став таким, яким він є зараз? — можна буде відповісти, або він може бути запропонований тільки у тому випадку, якщо Гі-хун повернувся і підійшов до камери. Ось як ми дійшли цього закінчення у фіналі", — пояснив Хван Дон-хек.
Раніше з'явилася інформація про те, що другий сезон "Гри в кальмара" "цілком імовірний". І хоча в Netflix поки що жодних офіційних заяв щодо цього не звучало, режисер проєкту дав зрозуміти, що продовження серіалу "перевершить очікування фанатів".
"Як ви розумієте, я отримую так багато коментарів та питань щодо другого сезону. У мене в голові є основна сюжетна лінія. Наразі я обмірковую деталі, але нічого не було конкретизовано з погляду того, що ми не маємо фіксованого другого сезону з Netflix або того, як це відбуватиметься, тому я просто скажу, що я маю основну сюжетну лінію в моїй голові", – сказав "батько" проєкту журналістам, підкресливши, що він врахує все, чого чекають шанувальники серіалу і не зробить навіть найменших помилок.
"У наступному сезоні, якби він був, я постарався б доставити більше радості фанатам і, можливо, покласти туди більше пасхалок", — резюмував режисер.
Нагадаємо, однією з причин успіху "Ігри у кальмари" кінокритики назвали "голлівудську підготовку" режисера. Хван Дон Хек в юності закінчив кіношколу Університету Південної Каліфорнії, де навчалися такі легенди як Джордж Лукас, Роберт Земекіс, Вілл Феррелл та Джон Уейн.
Тим часом на хвилі популярності серіалу "Гра в кальмара" Netflix запускає ще одну телесагу з Південної Кореї під назвою "Поклик пекла".