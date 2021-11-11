Режисер "Гри у кальмара" озвучив альтернативний варіант закінчення першого сезону

За словами режисера проєкту, він хотів зробити таку кінцівку серіалу, яка дозволила б замахнутися на його продовження і відповісти на головні питання.

Південнокорейська драма про виживання "Гра в кальмара", що стала світовим феноменом і одним із найуспішніших проєктів в історії стрімінгової платформи Netflix, могла мати зовсім іншу кінцівку. Про це розповів автор і режисер серіалу Хван Дон-хек в інтерв'ю Entertainment Weekly.

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Перший сезон проєкту закінчується тим, що переможець гри і єдиний учасник Сон Гі-хун, який вижив, він же Гравець 456 (Лі Чон Чже), вирішив не сідати в літак, щоб побачити свою дочку. Натомість він розвертається і йде назад, щоб помститися садистській грі, яка мало не коштувала йому життя разом з іншими 455 загиблими учасниками.

За словами Хвана Дон-хека, існував альтернативний сценарій.

"Насправді ми металися між двома різними сценаріями фіналу. Був інший альтернативний фінал, де Гі-хун сідав у літак і відлітав. І, звичайно ж, був той, де він повертався і йшов до камери. Ми постійно питали себе, чи справді це правильно, щоб Гі-хун прийняв рішення відлетіти і відвідати свою сім'ю заради свого власного щастя? Це правильний спосіб для нас дійсно запропонувати питання чи послання, яке ми хотіли передати в серіалі?"

В результаті Хван вирішив закінчити сезон інтригою, щоб у разі успіху проєкту мати що запропонувати глядачам для другого сезону.

[ + – ] Хван Дон-хек на знімальному майданчику "Ігри у кальмари"

"Ми дійшли висновку, що питання, яке ми хотіли запропонувати, неможливо вирішити, якщо він відлетить. На питання, на яке ми хочемо відповісти — чому світ став таким, яким він є зараз? — можна буде відповісти, або він може бути запропонований тільки у тому випадку, якщо Гі-хун повернувся і підійшов до камери. Ось як ми дійшли цього закінчення у фіналі", — пояснив Хван Дон-хек.

Раніше з'явилася інформація про те, що другий сезон "Гри в кальмара" "цілком імовірний". І хоча в Netflix поки що жодних офіційних заяв щодо цього не звучало, режисер проєкту дав зрозуміти, що продовження серіалу "перевершить очікування фанатів".

"Як ви розумієте, я отримую так багато коментарів та питань щодо другого сезону. У мене в голові є основна сюжетна лінія. Наразі я обмірковую деталі, але нічого не було конкретизовано з погляду того, що ми не маємо фіксованого другого сезону з Netflix або того, як це відбуватиметься, тому я просто скажу, що я маю основну сюжетну лінію в моїй голові", – сказав "батько" проєкту журналістам, підкресливши, що він врахує все, чого чекають шанувальники серіалу і не зробить навіть найменших помилок.

"У наступному сезоні, якби він був, я постарався б доставити більше радості фанатам і, можливо, покласти туди більше пасхалок", — резюмував режисер.

Нагадаємо, однією з причин успіху "Ігри у кальмари" кінокритики назвали "голлівудську підготовку" режисера. Хван Дон Хек в юності закінчив кіношколу Університету Південної Каліфорнії, де навчалися такі легенди як Джордж Лукас, Роберт Земекіс, Вілл Феррелл та Джон Уейн.

Тим часом на хвилі популярності серіалу "Гра в кальмара" Netflix запускає ще одну телесагу з Південної Кореї під назвою "Поклик пекла".