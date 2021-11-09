Режисер "Гри в кальмара" підтвердив, що зніме другий сезон серіалу (відео)
Під час спілкування із журналістами сценарист Хван Дон Хек підтвердив повернення головного героя Гі-Хуна.
Серіал "Гра в кальмара" — другий сезон фанатам точно варто чекати, але говорити про точну дату виходу картини поки що зарано. Про це розповів творець серіалу, сценарист та режисер Хван Дон Хек, передає AP.
В інтерв'ю Associated Press Хван Дон Хек згадав про можливі сюжетні лінії, які будуть присутні в "Грі в кальмарі 2" і вперше сказав, що новий сезон справді зніматимуть.
До того ж це інтерв'ю стало першим офіційним підтвердженням того, що головний герой — Гі-Хун — повертається. За словами режисера, аудиторія чинила на нього такий тиск, вимагаючи продовження, і в нього просто не залишалося іншого вибору.
Гра в кальмара – другий сезон: що сказав творець?
"Отже, скажу, що другий сезон справді буде. Зараз він у мене в голові, я будую плани", — каже Хван Дон Хек. Але все ж таки режисер пообіцяв, що "Гі-Хун повернеться і зробить щось для світу".
Раніше коментуючи тему "Гра в кальмара — другий сезон" режисер розповідав, що він не має продуманого плану, а сама думка про це його втомлює. При цьому зйомки першого сезону були настільки інтенсивними, що в нього почалася безсоння. Також він втратив 6 зубів.
"Якби мені довелося це робити, я б точно не став знімати фільм наодинці, а запросив би кількох досвідчених режисерів", — пояснює Хван Дон Хек.
Гра в кальмара – другий сезон: що вже відомо?
Відомо, що в іншому інтерв'ю, розповідаючи про "Гру в кальмара — другий сезон", режисер розповів про потенційну ідею цієї частини — колишнього поліцейського, який спостерігав за тим, що відбувається.
"Думаю, що проблема зі співробітниками поліції властива не тільки Кореї. Я бачу це у новинах з-за кордону. Це проблема, якої хотілося б торкнутися", — розповідав Хван Дон Хек.
Раніше Дон Хек зазначав, що завдяки успіху "Гри в кальмара" він все ж таки не став таким багатим, як ВІПи (персонажі з серіалу), оскільки контракт з Netflix не передбачав бонусів, якщо серіал виявиться успішним. Але малоймовірно, що за "Гру в кальмара — другий сезон" керівництво Netflix не запропонувало сценаристу щедрий гонорар, навіть якщо спочатку в планах цього не було.
Гра в кальмара другий сезон: дата виходу
"Гра в кальмара — другий сезон" поки що не має дати виходу, а на зйомки картини знадобиться не менше року, оскільки зараз роботи ще навіть не почалися. А режисер-сценарист лише продумує сюжетні ходи.
Раніше Фокус повідомляв, що "Гра в кальмара" вистрілила на Заході завдяки тому, що Хван Дон Хек у юності закінчив кіношколу в Південній Каліфорнії, де навчалися люди з Голлівуду, наприклад Джордж Лукас і Роберт Земекіс.