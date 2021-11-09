Режиссер "Игры в кальмара" подтвердил, что снимет второй сезон сериала (видео)

В ходе общения с журналистами сценарист Хван Дон Хек подтвердил возвращение главного героя Ги-Хуна.

Сериал "Игра в кальмара" — второй сезон фанатам точно стоит ждать, но говорить о точной дате выхода картины пока рано. Об этом рассказал создатель сериала, сценарист и режиссер Хван Дон Хек, передает AP.

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В интервью Associated Press Хван Дон Хек упомянул о возможных сюжетных линиях, которые будут присутствовать в "Игре в кальмара 2" и впервые сказал, что новый сезон действительно будут снимать.

К тому же, это интервью стало первым официальным подтверждением того, что главный герой — Ги-Хун — возвращается. По словам режиссера, аудитория оказывала на него такое давление, требуя продолжения, и у него попросту не оставалось другого выбора.

Игра в кальмара — второй сезон: что сказал создатель?

"Итак, скажу, что второй сезон действительно будет. Сейчас он у меня в голове, я строю планы", — говорит Хван Дон Хек. Но все же режиссер пообещал, что "Ги-Хун вернется и сделает что-то для мира".

Ранее комментируя тему "Игра в кальмара — второй сезон" режиссер рассказывал, что у него нет продуманного плана, а сама мысль об этом его утомляет. При этом съемки первого сезона был настолько интенсивным, что у него началась бессоница. Также он потерял 6 зубов.

"Если бы мне пришлось это делать, я бы точно не стал снимать фильм в одиночку, а пригласил бы нескольких опытных режиссеров", — поясняет Хван Дон Хек.

Игра в кальмара — второй сезон: что уже известно?

Известно, что в другом интервью, рассказывая про "Игру в кальмара — второй сезон" режиссер рассказал о потенциальной идее этой части — бывшем полицейским, который наблюдал за происходящим.

"Думаю, что проблема с сотрудниками полиции свойственна не только Корее. Я вижу это в новостях из-за рубежа. Это проблема, которую хотелось бы затронуть", — рассказывал Хван Дон Хек.

Ранее Дон Хек отмечал, что благодаря успеху "Игры в кальмара" он все же не стал таким же богатым, как ВИПы (персонажи из сериала), поскольку контракт с Netflix не предусматривал бонусов, если сериал окажется успешным. Но представляется маловероятным, что за "Игру в кальмара — второй сезон" руководство Netflix не предложило сценаристу щедрый гонорар, даже если изначально в планах этого не было.

Игра в кальмара второй сезон: дата выхода

"Игра в кальмара" — второй сезон пока не имеет даты выхода, а на съемки картины понадобится не менее года, поскольку сейчас работы еще даже не начались. А режиссер-сценарист только продумывает сюжетные ходы.

Ранее Фокус сообщал, что "Игра в кальмара" выстрелила на Западе благодаря тому, что Хван Дон Хек в юности окончил киношколу в Южной Калифорнии, в которой учились люди из Голливуда, например Джордж Лукас и Роберт Земекис.