Netflix показав трейлер нового південнокорейського серіалу "Поклик пекла"

На хвилі популярності серіалу "Гра в кальмара" стрімінговий сервіс запускає ще одну телесагу з Південної Кореї.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер південнокорейського мінісеріалу "Поклик пекла". Про це пише Rappler.

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Режисером і сценаристом проєкту став Ен Сан-хо, який раніше зняв гучний зомбі-хорор "Потяг у Пусан" і сиквел "Потяг у Пусан 2: Півострів".

За сюжетом серіалу "Поклик пекла", люди по всьому світу починають чути передбачення про свою швидку смерть від дивних примарних істот. Після чого за ними з'являються злісні демони, які вбивають їх і забирають у пекло. Незабаром з'являється релігійна група, яка вважає таємничі та містичні події знаками згори. Лідеру групи протистоятимуть адвокат, поліцейський і детектив. Вони збирають інформацію про послідовників культу і намагаються розкрити таємницю, яка ховається за цим явищем.

[ + – ] Трейлер серіалу "Поклик пекла"

"Поклик пекла" складатиметься із шести 50-хвилинних епізодів. Серіал вийде на Netflix 19 листопада 2021 року.

"Поклик пекла" став першою корейською дорамою, показаною на кінофестивалі в Торонто. Огляд відбувся у вересні цього року.

Нагадаємо, серіал "Гра в кальмара" побив усі рекорди і 24 дні тримався на першому місці в рейтингу стрімінгового сервісу Netflix США зі 135 мільйонами переглядів. Утім, із першого місця його змістив третій сезон серіалу "Ти", який розповідає історію молодого чоловіка настільки закоханого в дівчину, що це стає одержимістю.