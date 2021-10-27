Netflix показал трейлер нового южнокорейского сериала "Зов ада"

На волне популярности сериала "Игра в кальмара" стриминговый сервис запускает еще одну телесагу из Южной Кореи

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер южнокорейского мини-сериала"Зов ада". Об этом пишет Rappler.

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Режиссером и сценаристом проекта выступил Ен Сан-хо, ранее снявший нашумевший зомби-хоррор "Поезд в Пусан" и сиквел "Поезд в Пусан 2: Полуостров".

По сюжету сериала "Зов ада", люди по всему миру начинают слышать предсказания о своей скорой смерти от странных призрачных сущностей. После чего за ними являются злобные демоны, которые убивают их и утаскивают в ад. Вскоре появляется религиозная группа, которая считает таинственные и мистические события знаками свыше. Лидеру группы будут противостоять адвокат, полицейский и детектив. Они собирают информацию про последователей культа и пытаются раскрыть тайну, скрывающуюся за этим явлением.

[ + – ] Трейлер сериала "Зов ада"

"Зов ада" будет состоять из шести 50-минутных эпизодов. Сериал выйдет на Netflix 19 ноября 2021 года.

"Зов ада" стал первой корейской дорамой, показанной на кинофестивале в Торонто. Смотр состоялся в сентябре этого года.

Напомним, сериал "Игра в кальмара" побил все рекорды, и 24 дня держался на первом месте в рейтинге стримингового сервиса Netflix США со 135 миллионами просмотров. Впрочем, с первого места его сместил третий сезона сериала "Ты", который рассказывает историю молодого человека до такой степени влюбленного в девушку, что это становится одержимостью.