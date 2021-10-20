"Игра в кальмара" разонравилась: на Netflix появился новый лидер

Южнокорейская дорама возглавляла топ американского Netflix 24 дня.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", который 24 дня держался на первом месте в рейтинге стримингового сервиса Netflix США со 135 миллионами просмотров, сдала лидерские позиции в пользу третьего сезона сериала-триллера "Ты", стартовавшего на днях, сообщает Forbes.

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Дораме не удалось побить абсолютного рекордсмена Netflix по времени нахождения на вершине списка – комедийный сериала "Джинни и Джорджия", который продержался на первом месте 29 дней. Тем не менее, "Игра в кальмара" по-прежнему остается лидером по иностранным сериалам в топе сервиса.

"Ты" – американский драматический сериал с элементами триллера. В центре сюжета – Джо, менеджер книжного магазина, роль которого исполняет Пенн Бэджли. Он влюбляется в начинающую писательницу Гвен (Виктория Педретти), и чтобы добиться взаимности, готов устранить со своего пути любого, кто, как ему кажется, мешает. Со временем влечение перерастает в опасную одержимость, а Джо становится маньяком-преследователем.

[ + – ] Трейлер третьего сезона сериала "Ты"

Первый сезон "Ты" вышел канале Lifetime 9 сентября 2018 года, а затем был продлен еще на два сезона, и уже есть информация, что на этом команда проекта останавливаться не собирается, получив "зеленый свет" на создание четвертого сезона.

Что касается "Игры в кальмара", то она остается главным шоу в подавляющем большинстве стран по всему миру.

Напомним, после успеха "Игры в кальмара" Netflix серьезно заинтересовался южнокорейскими сериалами.