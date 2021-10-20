"Гра в кальмара" перестала подобатися: на Netflix з'явився новий лідер

Південнокорейська дорама очолювала топ американського Netflix 24 дні.

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара", який 24 дні тримався на першому місці в рейтингу стримінгового сервісу Netflix США зі 135 мільйонами переглядів, здала лідерські позиції на користь третього сезону серіалу-трилера "Ти", що стартував днями, повідомляє Forbes.

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Дорамі не вдалося побити абсолютного рекордсмена Netflix за часом перебування на вершині списку — комедійного серіалу "Джинні й Джорджія", який протримався на першому місці 29 днів. Проте, "Гра в кальмара" як і раніше залишається лідером із закордонних серіалів у топі сервісу.

"Ти" — американський драматичний серіал з елементами трилера. У центрі сюжету — Джо, менеджер книгарні, роль якого виконує Пенн Беджлі. Він закохується в письменницю-початківця Гвен (Вікторія Педретті), і щоб домогтися взаємності, готовий усунути зі свого шляху будь-якого, хто, як йому здається, заважає. Згодом потяг переростає в небезпечну одержимість, а Джо стає маніяком-переслідувачем.

[ + – ] Трейлер третього сезону серіалу "Ти"

Перший сезон "Ти" вийшов каналі Lifetime 9 вересня 2018 року, а потім був продовжений ще на два сезони, і вже є інформація, що на цьому команда проєкту зупинятися не збирається, отримавши "зелене світло" на створення четвертого сезону.

Що стосується "Гри в кальмара", то вона залишається головним шоу в переважній більшості країн по всьому світу.

Нагадаємо, після успіху "Гри в кальмара" Netflix серйозно зацікавився південнокорейськими серіалами.