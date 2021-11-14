Актер сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ стал амбассадором Gucci

Кроме миллионов подписчиков в Instagram, актеры сериала, недавно покорявшего все мировые рейтинги, получают предложения от модных домов

Новым послом итальянского дома моды Gucci стал главный герой корейского сериала "Игра в кальмаре" Ли Джон Джэ. "Его талант в сочетании с его личным и четко определенным взглядом на моду отражают ценности Gucci, относящиеся к инклюзивности и самовыражению", — отметили представители модного дома. Об этом пишет Insider.

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На официальной странице бренда в Instagram появились соответствующие посты с фото актера Ли Джона Джэ, на которых он позирует в разных образах от Gucci: изумрудный брючный костюм и классический костюм с накидкой-перьями. "Gucci приветствует актера Ли Джона Джэ", — отмечено под фото нового амбассадора модного дома.

[ + – ] Ли Джон Джэ в образе от Gucci

[ + – ] Ли Джон Джэ в образе от Gucci

Другие актеры культового сериала также получают контракты и предложения от крупных мировых брендов. Актриса Чон Хо Ен недавно стала амбассадором дома Louis Vuitton. На данный момент она является наиболее популярной корейской актрисой в Instagram. До дебюта в "Игре в кальмаре" Чон Хо Ен работала моделью и была лицом рекламной кампании Louis Vuitton в 2017 году.

[ + – ] Чон Хо Ен в роли амбассадора Louis Vuitton

Напомним, режиссер "Игры в кальмара" подтвердил, что снимет второй сезон сериала и рассказал об альтернативной концовке первого сезона.

Ранее мы сообщали, что "Игра в кальмаре" стала лучшим сериалом Netflix. Менее чем за 20 дней корейский сериал посмотрели более 111 миллионов зрителей по всему миру.