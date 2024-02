"Игра в кальмара - 2": Netflix представил первый тизер продолжения сериала (видео)

Во втором сезоне зрители увидят двух героев из предыдущего. В целом же актеский состав набрали полностью новый. Дата релиза пока не называется.

Related video

Стриминговый сервис Netflix порадовали фанатов "Игры в кальмара", представив первый тизер второго сезона нашумевшего южнокорейского проекта.

В кадре – все тот же главный герой Сон Ги Хун в исполнении Ли Джон Джэ. Он выходит из аэропорта и говорит в трубку: "Я найду тебя, чего бы мне это не стоило".

Возвращение захватывающей дорамы было официально подтверждено в июне 2022 года, что неудивительно, учитывая ее популярность и успех у зрителей.

В феврале 2023 года звезда Ли Чон Джэ сообщил, что съемки второго сезона "Игры в кальмара" должны были начаться летом, а их продолжительность составит около 10 месяцев, потому что проеут куда масштабнее первой части.

Netflix подтвердил его слова, когда в июле объявил, что съемки начались в том же месяце и, как ожидается, продлятся 10 месяцев.

О том, что премьера состоится уже в 2024-м, стриминговый сервис заявил в обращении к своим акционерам.

"Забегая вперед, несмотря на прошлогодние забастовки, отложившие запуск некоторых проектов, у нас есть большой и смелый план на 2024 год. Зрители смогут выбирать из таких популярных драм, как "Дипломат 2", "Бриджертоны 3", "Игра в кальмара 2" и "Императрица 2". Сериалы без сценария, такие как "Тур де Франс: Освобожденный S2", "Любовь слепа S6", F1: Drive to Survive S6 и Full Swing S2, и совершенно новые шоу, такие как "3 проблемы с телом", "Гризельда", "Джентльмены", "Эрик", "Аватар: Повелитель стихий" и другие".

Что касается актерского состава, то, кроме главного героя, из прошлого состава зрители увидят только Ви Ха Чжуна, который повторит роль полицейского детектива Чон Хо.

Все уостальные герои, как известно погибли. Хотя не исключено, что зрителям снова покажут некоторых из полюбившихся героев, но только как воспоминания Сон Ги Хуна.

Из новых актеров в проекте снялись Пак Гю Ен из It’s Ok Not Be Ok, певец Чо Ю Ри, Кан Э Сим, Ли Дэвид из Itaewon Class, Ли Джин Ук из Sweet Home, рэпер Чхве Сын Хен ( он же TOP), Ро Джэ Вон и Вон Джи Ан из DP.

Режиссер сериала все тот же – Хван Дон Хек. По его словам, не исключен и третий сезон. Он также признался, что перестарался, "убивая" героев первого сезона.

"Так много персонажей погибло, особенно умерли любимые. Мне жаль, что я убил их так легко; я не знал, что это произойдет", – сказал он в одном из интервью.

Ранее Фокус писал, что участница реалити-шоу "Игра в кальмара" назвала сумму, которые получают выбывшие.