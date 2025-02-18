"Что за гадкий кокошник?": украинцы раскритиковали новый сезон "Бриджертонов" (видео)

Накануне Netflix обнародовал тизер нового сезона сериала "Бриджертоны". В одной из сцен появилась женщина, одетая в традиционный русский кокошник.

Related video

Украинцы возмутились появлением в новом сезоне сериала "Бриджертоны" женщины в русском кокошнике. Тизер Netflix опубликовал на своих страницах в соцсетях.

Тизер четвертого сезона "Бриджертонов"

В четвертом сезоне популярного сериала события будут разворачиваться вокруг Бенедикта Бриджертона, холостяка, который не желает жениться.

В тизере "Бриджертонов-4" показан бал-маскарад, на котором главный герой встретит свою любовь. На одном из кадров видно женщину, одетую в традиционный русский кокошник. Украинцы быстро отреагировали на это, выразив критику и недовольство демонстрацией культуры страны-террориста.

Реакция сети на кокошник в "Бриджертонах"

"В тизере всплыл русский кокошник. А ю офигели там?", "Ооо... едва удерживаюсь, от ненормативной лексики. Это зачем? Что за кринж? Бесит что на свете еще есть такие люди, которые любят "рускаю культуру"... Все украдено, все под себя заточено, это не культура, раша не имеет собственной культуры, зачем ее пихать везде, это болота с террористами и дикарями, зачем вы их пропагандируете", "Куда написать, чтобы вырезали кокошник?, "А что за гадкий кокошник я увидела в одном из кадров? Мне же показалось, правда?" — пишут пользователи сети под постами Netflix Украина в Instagram.

Кадры из четвертого сезона "Бриджертонов"

Поскольку это лишь тизер сериала, трудно сказать, какую именно роль сыграет женщина в русском кокошнике.

Реакция сети на кокошник в "Бриджертонах" Фото: скріншот

Напомним, Дженнифер Лопес отметила день рождения в стиле "Бриджертонов".

Также Фокус писал о съемке звезды "Бриджертонов" Николы Кохлан для бренда Ким Кардашьян.