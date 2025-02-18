"Що за гидкий кокошник?": українці розкритикували новий сезон "Бріджертонів" (відео)

Напередодні Netflix оприлюднив тизер нового сезону серіалу "Бріджертони". В одній зі сцен зʼявилася жінка, одягнена в традиційний російський кокошник.

Related video

Українці обурилися появою в новому сезоні серіалу "Бріджертони" жінки в російському кокошнику. Тизер Netflix опублікував на своїх сторінках у соцмережах.

Тизер четвертого сезону "Бріджертонів"

У четвертому сезоні популярного серіалу події будуть розгортатися навколо Бенедикта Бріджертона, холостяка, який не бажає одружуватися.

У тизері "Бріджертонів-4" показано бал-маскарад, на якому головний герой зустріне своє кохання. На одному із кадрів видно жінку, одягнену в традиційний російський кокошник. Українці швидко відреагували на це, висловивши критику та незадоволення демонстрацією культури країни-терористки.

Реакція мережі на кокошник у "Бріджертонах"

"В тізері виплив російський кокошнік. А ю офігіли там?", "Ооо… ледь утримуюсь, від ненормативної лексики. Це нашо? Шо за крінж? Бісить що на світі щє є такі люди, які полюбляють "рускаю культуру"… Все вкрадене, все під себе заточене, це не культура, раша не має власної культури, навіщо її пхати всюди, це болота з терористами і дикунами, нашо ви їх пропагандуєте", "Куди написати, щоб вирізали кокошнік?, "А що за гидкий кокошнік я побачила в одному з кадрів? Мені ж здалось, правда?" — пишуть користувачі мережі під постами Netflix Україна в Instagram.

Кадри з четвертого сезону "Бріджертонів"

Оскільки це лише тизер серіалу, важко сказати, яку саме роль зіграє жінка в російському кокошнику.

Реакція мережі на кокошник у "Бріджертонах" Фото: Скріншот

Нагадаємо, Дженніфер Лопес відзначила день народження у стилі "Бріджертонів".

Також Фокус писав про зйомку зірки "Бріджертонів" Ніколи Кохлан для бренду Кім Кардашʼян.