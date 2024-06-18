Зірка "Бріджертонів" стала моделлю бренду Кім Кардаш'ян (фото, відео)

Кім Кардашьян є великою прихильницею "Бріджертонів", тож запросила Кохлан як модель.

У полку зіркових моделей білизняного бренду SKIMS прибуло. У новій рекламній кампанії виробника спідньої білизни та одягу для дому, засновницею якого є Кім Кардаш'ян, знялася зірка серіалу "Бріджертони" 37-річна ірландська акторка Нікола Кохлан. Відповідні знімки з 'явилися на сторінці бренду в соцмережі, а також в акаунтах Кім і Ніколи.

Кім, яка нещодавно зізнавалася, що вона — фанатка серіалу, запросила Ніколу. У "Бріджертонах" Кохлан грає леді Пенелопу Бріджертон, уроджену Фезерінгтон.

У рекламній кампанії останньої колекції бренду під назвою Soft Lounge актриса позує в сукні на бретельках, яку можна носити під одягом або окремо. На сторінці SKIMS вона демонструє цю ж сукню, але різного кольору.

Раніше Нікола не раз піддавалася критиці через свою фігуру, оскільки при зрості 155 см вона важить понад 60 кг. Однак сама актриса з цього приводу не комплексує, а нещодавно чимало здивувала своїх хейтерів, знявшись у шестихвилинній сексуальній сцені в "Бріджертонах".

"Є одна сцена, де я повністю оголена перед камерою, і це була моя ідея, мій вибір. З усіх розмов навколо мого тіла це було схоже на найгучніше "та пішов ти!". Це неймовірно додало сил. Тепер, побачивши ці сцени, я так пишаюся ними", — зізналася Кофлан.

У березні минулого року Кім почала запоєм дивитися серіал Netflix, у якому тоді знімалися Фібі Дайневор і Реге-Жан Пейдж. Коли вона дізналася, що актор залишає серіал, вона чимало засмутилася.

Кохлан — далеко не перша зірка, яка позувала у виробах SKIMS. Минулого року співачка, модель і танцівниця Кармен Електра разом з акторкою і фотомоделлю Дженні Маккартні показали всьому світові, що у своєму віці мають карколомний вигляд, знявшись у новому рекламному кампейні бренду Кім Кардаш'ян. Жінки, яким уже за 50, позували в бікіні чорного і тілесного кольору з нової колекції SKIMS.

Серед інших знаменитостей, які брали участь у рекламних кампаніях бренду, були Тайра Бенкс, Гайді Клум, Кендіс Свейнпол, Алессандра Амбросіо, Брук Шилдс.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян показала фігуру в спідній білизні.