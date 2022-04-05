Кім Кардаш`ян найняла золотий склад моделей для реклами спідньої білизни свого бренду

Нова колекція білизни від SKIMS демонструє силу, енергію та вічну чарівність.

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41-річна Кім Кардаш'ян давно вже перестала асоціюватись лише із сімейним реаліті-шоу, ставши повноцінним гравцем великого бізнесу. Її бренд спідньої білизни й одягу для дому SKIMS досяг таких висот, що для реклами нової колекції Кім запросила легендарних супермоделей 48-річну Тайру Бенкс, її однолітку Гайді Клум, 33-річну Кендіс Сванепул і 40-річну Алессандру Амбросіо, склавши їм компанію. Знімки вона опублікувала в Instagram, де традиційно просуває продукцію власної марки.

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Кім обрала всіх чотирьох знаменитості для участі в рекламній кампанії, що демонструє силу, енергію та вічну чарівність моделей із образами, що відображають спадщину бренду.

На знімку Тайра та Гайді стояли на платформі у спідній білизні бренду, а Кендіс Сванепул і Алессандра Амбросіо сиділи внизу. І платформа, і фон були покриті білою тканиною, щоб акцентувати увагу на моделях і продуктах.

"Представляємо Тайру, Гайді, Алессандру та Кендіс в їхній першій спільній кампанії. Носити нашу фірмову колекцію Fit Everyone — що може бути культовішим, ніж це", — говорить підпис.

У SKIMS також поділилися закулісним відео бекстейджу зйомок рекламної кампанії, де моделі демонструють найефектніші пози.

У свою чергу, супермоделі теж опублікували кадри фотосету в себе на сторінках. Тайра поділилася декількома знімками зі зйомок, на яких позувала Кім.

"Коли @KimKardashian зателефонувала мені з ідеєю возз'єднати цих неймовірних жінок і мене для @SKIMS, я була заінтригована. І ось ми тут! Я не демонструвала спідню білизну з тих пір, як пішла з подіуму, але це було схоже на їзду на велосипеді. Пози повернулися ще ефектнішими, ніж раніше! Я розгойдую їхню колекцію Fits Everyone, яка така ж зручна, який і має вигляд".

[ + – ] Тайра Бенкс

"Пройшло багато часу, відколи ми були всі разом, тому возз'єднання було таким особливим", — додала Гайді Клум.

[ + – ] Гайді Клум

Нова співпраця Кім почалася після того, як було оголошено, що вона закриває KKW Fragrance, і в бренд матиме модернізацію. Зірка реаліті-шоу натякнула, що видалить ініціали свого колишнього чоловіка з назви компанії і перезапуститься під абсолютно новою назвою. Зміни відбудуться протягом найближчих місяців, оскільки сайт закриється опівночі 1 травня.

Бренд SKIMS став успішним із моменту свого створення. У квітні 2021 року бренд уже оцінювався в колосальні $1,6 млрд. Але тепер, за даними Forbes, компанія Кім оцінюється в $3,2 млрд після залучення $240 млн під час останнього раунду фінансування в січні.

Нагадаємо, у лютому Кім Кардаш'ян показала своїм шанувальникам, що може дозволити собі дуже багато. Зокрема – витратити понад $100 тис. на перефарбування своїх люксових Lamborghini, Rolls-Royce і Maybach під новий колір її маєтку.