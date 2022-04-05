Ким Кардашьян наняла золотой состав моделей для рекламы нижнего белья своего бренда

Новая коллекция белья от SKIMS демонстрирует силу, энергию и вечное очарование.

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41-летняя Ким Кардашьян давно уже перестала ассоциироваться только с семейным реалити-шоу, став полноценным игроком большого бизнеса. Ее бренд нижнего белья и одежды для дома SKIMS достиг таких высот, что для рекламы новой коллекции Ким пригласила легендарных супермоделей 48-летнюю Тайру Бэнкс, ее сверстницу Хайди Клум, 33-летнюю Кэндис Свейнпол и 40-летнюю Алессандру Амбросио, составив им компанию. Снимки она опубликовала в Instagram, где традиционно продвигает продукцию собственной марки.

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Ким выбрала все четыре знаменитости для участия в рекламной кампании, демонстрирующей силу, энергию и вечное очарование моделей с образами, отражающими непреходящее наследие бренда.

На снимке Тайра и Хайди стояли на платформе в нижнем белье бренда, а Кэндис Свейнпол и Алессандра Амбросио сидели внизу. И платформа, и фон были покрыты белой тканью, чтобы акцентировать внимание на моделях и продуктах.

"Представляем Тайру, Хайди, Алессандру и Кэндис в их первой совместной кампании. Носить нашу фирменную коллекцию Fit Everyone – что может быть более культовым, чем это", – гласит подпись.

В SKIMS также поделились закулисным видео бэкстейджа съемок рекламной кампании, где модели демонстрируют свои самые эффектные позы.

В свою очередь супермодели тоже опубликовали кадры фотосета у себя на страницах. Тайра поделилась несколькими снимками со съемок, на которых позировала Ким.

"Когда @KimKardashian позвонила мне с идеей воссоединить этих невероятных женщин и меня для @SKIMS, я была заинтригована. И вот мы здесь! Я не демонстрировала нижнее белье с тех пор, как ушла с подиума, но это было похоже на езду на велосипеде. Позы вернулись еще более эффектными, чем раньше! Я раскачиваю их коллекцию Fits Everyone, которая так же удобна, как и выглядит. И да, Ким… я теперь одержима", – написала она.

[ + – ] Тайра Бэнкс

"Прошло много времени с тех пор, как мы были все вместе, поэтому воссоединение было таким особенным", – добавила Хайди Клум.

[ + – ] Хайди Клум

Новое сотрудничество Ким началось после того, как было объявлено, что она закрывает KKW Fragrance, и у бренда будет модернизация. Звезда реалити-шоу намекнула, что удалит инициалы своего бывшего мужа из названия компании, и перезапустится под совершенно новым названием. Изменения произойдут в ближайшие месяцы, так как сайт закроется в полночь 1 мая.

Бренд SKIMS стал успешным с момента своего создания. В апреле 2021 года бренд уже оценивался в колоссальные $1,6 млрд. Но теперь, по данным Forbes, компания Кима оценивается в $3,2 млрд после привлечения $240 млн в ходе последнего раунда финансирования в январе.

Напомним, в феврале Ким Кардашьян показала своим поклонникам, что может позволить себе очень многое. В частности – потратить более $100 тыс. на перекраску своих люксовых Lamborghini, Rolls-Royce и Maybach под новый цвет ее особняка.